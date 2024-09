Proyectan que para 2025 el 65% de las inversiones en inmuebles se harán mediante el uso de token

Por otro lado, la consultora global McKinsey & Company fue un paso más allá: estimó en un informe reciente que ese mercado llegará a u$s4 billones en 2030.

En tanto, Boston Consulting Group calculó que el mercado de tokenización de bienes raíces alcanzó los u$s2.700 millones en 2022 y prevé que llegará a los u$s16.000 millones para 2030.

Si bien todos los sectores de la economía real están siendo objeto de la tokenización, el sector inmobiliario está en medio de una revolución singular en su forma de operar que está cambiando completamente la manera en que se invierte en bienes raíces.

La transformación digital en el mercado de inmuebles

“La digitalización ha permeado todos los sectores económicos, y el inmobiliario no es la excepción. La tokenización, un proceso que convierte derechos sobre bienes físicos en tokens digitales manejables en la blockchain, está proyectada para captar el 65% de las inversiones inmobiliarias para el año 2025. Este cambio no solo afecta la forma en que se invierten los capitales, sino que también redefine las estructuras de propiedad y gestión de activos”, explicó a Ámbito Adrián Sirio, CEO de la plataforma Ettios.io, que se dedica a la tokenización de activos en sectores diversos.

“La tokenización facilita la entrada de nuevos inversores al mercado, rompiendo barreras que antes parecían infranqueables. Con tokens, se pueden poseer fracciones de propiedades, lo que antes requería sumas considerables de capital”, añadió.

Sirio destaca un estudio de MarketsandMarkets según el cual la liquidez del mercado inmobiliario experimentará un crecimiento exponencial, dado que los tokens pueden ser comprados y vendidos rápidamente en mercados secundarios, demostrando que la transformación que promete la tokenización va más allá de la simple inversión.

“Esta liquidez mejora no solo la eficiencia del mercado, sino también su transparencia y accesibilidad”, comenta el experto.

De todos modos, la tokenización de este sector todavía tiene desafíos pendientes. Uno de ellos es la regulación sobre activos digitales, que va cambiando según el país en un abanico que parte de una regulación hostil hasta casos de vacío legal completo.

En base a un análisis de la Brookings Institution sobre la regulación de la tokenización, Sirio advierte que “la selección de la jurisdicción correcta para cada operación es crucial, pues las leyes de activos digitales cambian drásticamente de un país a otro”.

Otro desafío a resolver es la seguridad de las transacciones en la plataforma blockchain, que debe asegurar la integridad de los tokens y la protección de los datos de los usuarios. La firma de ciberseguridad Cybersecurity Ventures señala en un reporte que las plataformas de tokenización deben equiparse para combatir amenazas emergentes que podrían comprometer los activos digitales.

Hacia un modelo de negocios más flexible y participativo

Más allá de los aspectos técnicos y legales, la tokenización tiene un potencial transformador en el modelo de negocios inmobiliarios. “Estamos viendo una evolución hacia modelos más flexibles y participativos, donde la comunidad de inversores puede tener un rol más activo en la gestión de los activos,” explica Sirio.

El experto sostiene que esta característica está en línea con la mirada de la consultora global Deloitte sobre el futuro de la propiedad, que predice una tendencia hacia estructuras de propiedad “más democratizadas y gestionadas colectivamente”.

La tokenización no solo está cambiando cómo se compran y venden propiedades, sino también cómo se conceptualiza la propiedad. En un futuro no muy lejano, podría ser común hablar de comprar 'partes' de edificios o desarrollos, no muy distinto a comprar acciones de una empresa. Este cambio fundamental es respaldado por la adopción tecnológica en aumento y una mayor aceptación cultural hacia las inversiones alternativas.

De este modo, mientras que la tokenización se perfila como un cambio disruptivo en el sector inmobiliario, su éxito dependerá de la colaboración entre reguladores, desarrolladores y el mercado financiero para superar los desafíos técnicos y legales. Con el marco adecuado, esta innovación tiene el potencial de ofrecer un mercado más inclusivo, líquido y eficiente para inversores de todos los niveles.