¿Quién es Charles Koch? El Millonario que usa su fortuna para la educación

El magnate estadounidense destina gran parte de su riqueza a universidades y programas que promueven la libertad económica.

Charles Koch dona su dinero a causas sociales y principalmente a la educación.

Charles Koch es uno de los nombres más reconocidos del sector empresarial norteamericano. Su fortuna, construida a lo largo de más de cinco décadas, no solo lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, sino también en un referente dentro del mundo filantrópico.

A los 89 años, el magnate mantiene su compromiso con causas que considera esenciales para el desarrollo social, entre ellas la educación, la reducción de la pobreza y la reforma del sistema judicial. Su influencia atraviesa tanto el ámbito económico como el académico.

charles koch 2.webp ¿Quién es Charles Koch? Charles de Ganahl Koch nació el 1 de noviembre de 1935 en Wichita, Kansas. Es ingeniero químico, empresario y actual presidente de Koch Inc., la segunda compañía privada más grande de Estados Unidos. Dirige la empresa desde 1967 y, bajo su gestión, el grupo amplió sus actividades hacia rubros como la energía, los productos químicos, el software, los componentes automotrices y los envases industriales.

El origen de su imperio se remonta hasta su padre, Fred Koch, quien en 1927 desarrolló un método para refinar petróleo pesado y convertirlo en gasolina, lo que dio inicio al negocio familiar. En 1983, Charles y su hermano David compraron las acciones de sus otros dos hermanos, Bill y Frederick, por unos 800 millones de dólares. Tras la muerte de David en 2019, su viuda Julia heredó el 42% de las acciones de la compañía.

Actualmente, Koch Inc. factura cerca de 125.000 millones de dólares anuales, lo que la convierte en una de las corporaciones más poderosas del mundo. En mayo de 2025, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Charles Koch ocupaba el puesto número 22 entre las mayores fortunas globales.

Patrimonio de Charles Koch Con un patrimonio estimado de 71.400 millones de dólares, Koch a lo largo de su vida donó alrededor de 1.900 millones de dólares a causas sociales, principalmente vinculadas a la educación. Solo en 2023, su fundación Charles Koch Foundation destinó 65 millones de dólares a casi cien universidades. Entre ellas, la Universidad George Mason recibió 29 millones, de los cuales 12 millones se asignaron al Instituto de Estudios Humanos, un centro dedicado a promover el pensamiento liberal clásico. Además, su red sin fines de lucro Stand Together canalizó 178 millones de dólares hacia más de 300 organizaciones. Entre las beneficiadas se encuentran The Phoenix, una comunidad de recuperación de adicciones, y el Fondo Educativo VELA, que apoya modelos alternativos de enseñanza. Con su enorme riqueza, Koch destinó una parte considerable de su patrimonio a proyectos que buscan fortalecer la educación y la iniciativa individual.

