Mundial 2026: las marcas deportivas pierden terreno ante nuevos competidores

La escasez de productos nuevos y "emocionantes" y la aparición en el mercado de nuevas marcas que van teniendo cada vez más auge son las razones del declive de Adidas, Nike y Puma.

Los tres gigantes de la indumentaria deportiva, Nike, Adidas y Puma , continúan dominando el negocio de los Mundiales . Y la edición 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, no es la excepción: entre las tres marcas visten a 37 de las 48 selecciones participantes.

Adidas es la empresa con mayor presencia, con 14 equipos bajo su patrocinio, seguida por Nike, que provee la indumentaria de 12 seleccionados, y Puma, con 11. Además de concentrar la mayoría de los equipos clasificados, las tres firmas patrocinan a algunas de las potencias futbolísticas más importantes, como Argentina, Brasil, España, Francia, Portugal e Inglaterra, y cuentan entre sus embajadores con figuras de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Sin embargo, pese a mantener su liderazgo en el fútbol internacional, ninguna de las tres compañías atraviesa el mismo momento bursátil que en el Mundial de Rusia 2018. En términos de valor de mercado, Adidas, Nike y Puma cotizan hoy por debajo de los niveles que registraban hace ocho años. A pesar de que en 2022 Adidas ganó la Copa del Mundo con Argentina, Nike se coronó cuatro años antes con Francia y Puma tuvo su momento de gloria en 2006, cuando Italia se proclamó campeona.

Las acciones de la estadounidense Nike se desplomaron cerca de un 36% y ahora cotizan en torno a los u$s44,19, menos que en el Mundial de 2018, cuando el título valía cerca de u$s69,50. La compañía de la pipa marcaba máximos en 2021, cuando la acción costaba alrededor de u$s170.

En tanto, Nike obtuvo un beneficio neto de u$s520 millones entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, tercer trimestre fiscal, lo que supone una caída del 35% en relación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas de la multinacional norteamericana sumaron u$s11.279 millones en el trimestre, manteniéndose estables respecto de la cifra facturada un año antes, pero reduciendo un 7% sus ingresos en China.

Adidas y Puma también se desvalorizaron

La marca alemana Adidas ha tenido el mejor desempeño, aunque también vale menos que en 2018, con una caída del 10%. Sus títulos se valoran en cerca de u$s186,19 por acción, frente a los casi u$s 216,63 por título en el Mundial de 2018. En este caso, la marca registró un comportamiento en bolsa volátil, ya que en 2025 llegó a cotizar cerca de los u$s298,34.

En los resultados de marzo de 2026, Adidas se anotó un beneficio neto atribuido de u$s1.536 millones al cierre del ejercicio 2025, lo que representa una mejora del 75,4%, y logró un récord en ventas hasta los u$s28.462 millones.

A su vez, las acciones de la germana Puma cotizan actualmente en torno a los u$s31, muy por debajo de los u$s56,15 que valían durante el Mundial de 2018 (-45%).

chat gpt Las tres grandes marcas de indumentaria deportiva perdieron valorización entre las Copas del Mundo disputadas en Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. @ChatGPT

Puma cerró el 2025 con pérdidas netas de u$s739,6 millones en 2025 que contrastaron con los beneficios por u$s322,8 millones del año anterior y canceló el reparto de dividendos ante el resultado obtenido. Las ventas de la compañía se redujeron un 13,1%, hasta los u$s8.366 millones, mientras que los costos de actividad más otros gastos operativos se quedaron en los u$s8.665 millones, un 4,8% menos que doce meses atrás. En concreto, la cifra anual de negocio global cayó un 9,6%, hasta los u$s3.606 millones

¿Por qué hay una caída?

La escasez de productos nuevos y "emocionantes" es una de las principales razones del declive del sector, según los analistas especializados en la materia, que destacan que en este Mundial Adidas ha diseñado el balón “Trionda”, calificándolo de "olvidable" frente al “Telstar” del Mundial de México 1970.

Por otra parte, nuevas marcas de indumentaria deportiva están en auge y hacen la competencia a las tres grandes, como la suiza On, respaldada por la estrella del tenis Roger Federer. La empresa cotiza en Nueva York (NYSE) desde 2021. Su acción vale cerca de u$s42,41 y se mantiene estable desde su debut. On registró un beneficio de u$s240,9 millones, con una caída del 15,9%, pero sus ventas netas aumentaron 30% hasta los u$s3.454 millones, y confirmó sus previsiones.

En esta línea, Asics, de origen japonés, cerró el ejercicio 2025 batiendo récords históricos por cuarto año consecutivo. La marca nipona registró un beneficio neto de u$s636 millones y unas ventas netas que alcanzaron los u$s932,5 millones.

La marca atribuye su crecimiento a su línea "Performance Running" y al lanzamiento de nuevos productos. Asics ha destacado a través de eventos como el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y los XXV Juegos Olímpicos de Verano para Sordos de Tokio 2025.