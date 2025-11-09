Quiso multiplicar sus millones, fue estafado y solo se quedó con 13 dólares: la historia de Scott Eyre







Por querer potenciar su fortuna, cayó en una de las estafas más grandes que se hayan visto.

El éxitoso deportista perdió millones por una conocida estafa. Ronald Martinez/Getty Images

Ser exitoso en lo que uno se dedica puede ser la puerta a ganar millones de dólares, en especial en el mundo de los deportes. Distintos atletas han logrado generar fortunas debido al talento que tienen sobre los campos de juego, pero no todos pudieron mantenerla.

Scott Eyre es uno de los jugadores profesionales de béisbol más destacado de los últimos años. Brilló en la MLB, la liga más importante de esta disciplina, y parecía que nunca iba a tener problemas económicos hasta que cayó en una estafa insólita.

Scott Eyre Jared Wickerham Getty Images El exdeportista quedó al borde de la ruina. Jared Wickerham/Getty Images Cómo Scott Eyre perdió sus millones Scott Eyre fue un pitcher bastante reconocido, que logró pasar por grandes instituciones de la Major League Beisbol. Vistió las camisetas de los Chicago White Sox, Toronto Blue Jays, San Francisco Giants, Chicago Cubs y Philadelphia Phillies antes de anunciar su retiro en enero de 2010.

Desde su debut en 1997, amasó millones de dólares gracias a los grandes contratos que firmaba. Su último vínculo fue por una temporada y le garantizó dos millones de dólares en un año. Pero la ambición pudo más y fue en busca de una forma de multiplicar su abultada fortuna.

El beisbolista invirtió su dinero en el Stanford International Bank, propiedad de Allen Stanford. Lo que desconocía era que Stanford usaba esos fondos bajo la falsa promesa de invertirlos en activos líquidos. En realidad, nada de eso ocurría.

En 2009, el FBI, la SEC, la Oficina Reguladora Financiera de Florida y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera comprobaron el fraude. Todo el dinero quedó congelado por las investigaciones y a Eyre solo le quedaron 13 dólares en su cuenta de banco. El presente del estafador del exbeisbolista Allen Stanford fue acusado de dirigir un esquema fraudulento masivo. El FBI logró detenerlo después de un intento de fuga, lo arrestó y lo juzgó en junio de 2009. Al día de hoy, tanto Eyre como varios afectados esperan la devolución total del dinero. Fue juzgado y condenado a 110 años de prisión por estafar a 30 mil clientes en una suma de 7 mil millones de dólares. Entre los cargos presentados, también se sumaron el de obstrucción a la justicia y blanqueo de dinero, por lo que no habrá chances de reducir la condena y pasará toda su vida en la cárcel.

