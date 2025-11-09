Aceptó una pequeña sugerencia de un millonario y su vida cambió por completo: la historia de David Choe







El prestigioso artista siguió el consejo de un famoso empresario y consiguió una fortuna.

Logró conseguir millones gracias al consejo de una de las mentes más importantes del siglo XXI. FX

No siempre quienes ganan millones de dólares son los que tuvieron la idea original. A menudo, son personas que supieron escuchar un consejo en el momento justo y en el lugar adecuado. Hay expertos que no dudan en compartir sugerencias valiosas, capaces de impulsar a otros hacia grandes fortunas.

David Choe es uno de los artistas más virales de internet y posee una increíble cantidad de dinero en su patrimonio, pero no todo se debe a sus grafitis. Una simple recomendación de una de las mentes más brillantes del siglo XXI fue clave para mejorar sus finanzas.

David Choe Ramin Talaie Bloomberg Getty Images El artista logró una fortuna al aceptar una recomendación de uno de los multimillonarios más conocidos del mundo. Ramin Talaie/Bloomberg/Getty Images Quién es David Choe y cómo logró sus millones Nacido en Los Ángeles, California, aprendió a dibujar con imágenes de Star Wars y G.I. Joe. Los años 90 fueron una etapa difícil para él. Aunque comenzó a explorar el mundo del grafiti, tuvo que alejarse por un tiempo del lugar donde había vivido siempre, ya que el negocio de sus padres se vio afectado por los disturbios de aquella época.

Regresó a California e intentó estudiar en la Escuela de las Artes, pero al cabo de dos años la abandonó. Tras caer en prisión varias semanas por sus obras en las paredes de su barrio, encontró en distintas revistas el espacio perfecto para mostrar sus dotes y empezar a ganarse un nombre.

Apuntó a vender su arte en distintas galerías, pero al no encontrar éxito, comenzó a exhibir sus creaciones en una heladería, lo cual ayudó a ambos negocios a prosperar. Su popularidad iba en alza, con publicaciones en revistas y documentales que seguían sus trabajos, aunque la oportunidad de oro llegó por un admirador.

Sean Parker, presidente de Facebook, lo contrató para decorar las paredes de la sede de Silicon Valley. Él pidió 60 mil dólares y el CEO de la red social, Mark Zuckerberg, aceptó el acuerdo, pero le recomendó que acepte el pago con acciones de la compañía en lugar de dinero en efectivo. La sugerencia fue aceptada y, al día de hoy, se estima que su participación tiene un valor aproximado de 400 millones de dólares. Cientos de millones: el patrimonio de David Choe Su patrimonio actual está estimado en 300 millones de dólares, según distintos medios especializados. Cabe remarcar que Choe no solo es un artista que destaca por sus grafitis: también es actor y participó en distintas series de televisión como Vice (2014), Better Things (2019) y The Mandalorian (2021). Más allá de sus distintas facetas, también fue centro de varias polémicas que casi le cuestan trabajos importantes. A principios de los 2000 fue arrestado en Japón y pasó tres meses en prisión por un altercado con la policía local. Además, sufrió una fuerte cancelación por parte de varios artistas, ya que tuvo dichos muy repudiables en su podcast, pero se defendió alegando que era una obra de ficción.

