Dónde ver la película china que recaudó más u$s 2.000.000.000 y es la quinta más taquillera de la historia del cine

La película animada que vendió millones de tickets en todos los cines del mundo, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El gran éxito chino, que recaudó más de 2 mil millones de dólares, ya se puede ver en Amazon Prime Video.

El estreno de Ne Zha 2 marcó un antes y un después en la historia del cine mundial. La película animada china, basada en una antigua leyenda de su mitología, logró algo inimaginable: superar los 2.150 millones de dólares en recaudación global y convertirse en la quinta más taquillera de todos los tiempos.

Su éxito no sólo sorprendió a la industria, sino que reafirmó el poder de las historias locales y la capacidad de China para competir con los gigantes de Hollywood . Más allá de los números, Ne Zha 2 representa un fenómeno cultural cada vez más inclusivo y curioso de historias ajenas.

El éxito de “Ne Zha 2” no se queda sólo en la taquilla. Demuestra un cambio fuerte en quién produce cine exitoso y qué tipo de historias pueden liderar el mercado global . Por primera vez, una animación china, hablada en otro idioma que no es el inglés, alcanza cifras que antes pensábamos exclusivas de Hollywood.

Además, esta película trae una gran carga cultural: conecta leyendas de China, mitología local , con un público global que acepta ver historias distintas. Eso representa una apertura de perspectivas, y al mismo tiempo demuestra que los públicos locales pueden convertir su cine propio en fenómenos con impacto mundial.

También pone en evidencia que los estudios fuera de Estados Unidos están subiendo su nivel : la tecnología, la calidad de animación y la escala de producción de “Ne Zha 2” muestran que ya no es necesario “hacer cine Hollywood” para dominar la taquilla. Es un mensaje importante para la industria global.

Qué hace especial a "Ne Zha 2": de qué se trata

“Ne Zha 2” es la secuela de una película de animación china de 2019, y se basa libremente en la leyenda china del héroe Ne Zha.

La historia sigue a Ne Zha y a su amigo Ao Bing, quienes después de un suceso sobrenatural comparten un solo cuerpo por un tiempo, deben enfrentarse a varias pruebas, vencer dragones y fuerzas demoníacas, y experimentar crecimiento personal, sacrificio y amistad.

Lo visual también destaca: animación de gran escala, efectos potentes, ambientación épica. Y todo eso mezclado con valores y símbolos tradicionales, pero presentados en un tono actual. Esa mezcla, entre mitología, espectáculo y producción de alto nivel, la hacen sumamente especial.

ne zha 2.jpg

Cuánto recaudó en total "Ne Zha 2"

Con una recaudación global de 2.150 millones de dólares, Ne Zha 2 confirmó que el cine chino no sólo puede competir con los grandes estudios occidentales, como Pixar o Disney, sino también dominar la taquilla mundial con historias profundamente arraigadas en su cultura milenaria de más de cinco mil años.

Gracias a este fenómeno, la película se posicionó como la quinta más taquillera de toda la historia del cine, un logro que la coloca junto a los títulos más exitosos de todos los tiempos. Solo fue superada por cuatro gigantes de la pantalla grande: Avatar (2009), del director James Cameron, que continúa liderando el ranking con 2.923 millones de dólares; Avengers: Endgame (2019), de Marvel Studios, con 2.799 millones; Avatar: The Way of Water (2022), con 2.320 millones; y el clásico Titanic (1997), que alcanzó los 2.264 millones de dólares.

Actualmente, ya se puede encontrar en Amazon Prime Video.