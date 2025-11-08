El empresario ruso que logró un patrimonio soñado por su imperio de fertilizantes: quién es Viatcheslav Kantor







Sin recibir una gran herencia, y proveniente desde un modesto lugar, vio la oportunidad de levantar una empresa sumamente exitosa.

La exitosa historia del empresario ruso que se hizo desde abajo y hoy tiene miles de millones de dólares. Imagen: Russia Richest

Emergió de modestos orígenes académicos para construir uno de los mayores imperios de fertilizantes del país. Viatcheslav Kantor está ligado a una historia de audacia empresarial, privatizaciones tempranas y expansión internacional en el sector agrícola, lo que le permitió llegar a la cúspide del mundo de los negocios, obteniendo ganancias de millones.

Desde su formación como ingeniero especializado en sistemas automáticos hasta convertirse en un magnate de la industria química, Kantor supo transformar un nicho técnico en una fortuna colosal. Su trayectoria combina control industrial, diversificación y presencia filantrópica, marcando su impacto tanto en el ámbito empresarial como en el social.

Viatcheslav Kantor Con un patrimonio multimillonario, es uno de los hombres más ricos de Rusia. Imagen: Art News La historia de Viatcheslav Kantor, el multimillonario ruso Viatcheslav Kantor nació en Moscú el 8 de septiembre de 1953, y se graduó en el Instituto de Aviación de Moscú antes de obtener un doctorado en control automático de vehículos espaciales. En los años finales de la Unión Soviética dio el salto al mundo empresarial, primero con una compañía de tecnologías informáticas y luego como director general de una empresa de telecomunicaciones.

En 1993 adquiere una participación clave en una planta química de fertilizantes en Novgorod, que más tarde rebautizó como Acron Group, marcando el inicio de su incursión en la agroindustria. Gracias a su visión de expansión, integración vertical (minería, producción, terminales portuarias, distribución) y enfoque internacional, Acron se convirtió en uno de los productores mundiales líderes de nitrógeno, fosfato y potasa.

Paralelamente, Kantor amplió su influencia fuera de la industria: ha sido presidente del European Jewish Congress y ha promovido iniciativas de memoria del Holocausto y tolerancia, lo que le erigió como figura prominente tanto en negocios como en filantropía.

Su capacidad de reinventarse, adaptarse al mercado postsoviético y aprovechar la globalización del negocio fertilizante lo posicionó como uno de los hombres más ricos de Rusia, y su historia sirve como ejemplo de cómo la industria química puede ser puente hacia un imperio de capital internacional. Miles de millones: el patrimonio de Viatcheslav Kantor El patrimonio de Viatcheslav Kantor se estima en cerca de US$9.5 mil millones en la actualidad, según diversas fuentes. Esta cifra lo coloca entre los grandes oligarcas rusos, gracias al control directo o indirecto de la Acron Group, y de inversiones en bienes raíces y arte. En informes especializados se señala que Acron tenía un valor estimado de unos 640 mil millones de rublos (aproximadamente US$6.88 mil millones) hacia 2024, con un volumen de producción que sustenta buena parte del patrimonio de Kantor. Además de sus negocios industriales, su colección de arte se estima en unos US$500 millones, lo que suma una dimensión de capital no solo productiva sino también de inversión patrimonial.

