No más distracciones en el trabajo: el invento perfecto para evitar las molestias del home office







Un nuevo dispositivo promete transformar el home office en un entorno productivo.

Organizarse en casa sin interrupciones ahora es posible gracias a una solución tecnológica. Pixabay

El home office ganó terreno en todo el mundo, pero trabajar desde casa no siempre resulta fácil. Con niños, mascotas o vecinos ruidosos, concentrarse se transforma en un desafío. Por eso, cada vez más personas buscan soluciones tecnológicas que permitan mantener el foco sin interrupciones. Así, un nuevo invento logró conquistar a millones.

Un dispositivo simple, elegante y funcional promete cambiar la forma de trabajar desde casa. Conectado al sistema de hogar inteligente, permite comunicar de manera visual si uno está disponible o no, evitando interrupciones innecesarias.

1003743973318_259411033_1024x576 En tiempos donde el home office gana terreno, millones apuestan por soluciones que devuelvan la concentración y mejoren la experiencia laboral. Busy Bar Sin distracciones ni molestias: el dispositivo que te mantendrá concentrado en el trabajo El invento se llama BusyBar y nació para resolver un problema común en el mundo actual: la necesidad de señalizar claramente cuándo una persona está ocupada trabajando. Se instala en la puerta del espacio de trabajo y se sincroniza con plataformas como Zoom, Google Meet y Teams.

Cuando una videollamada se inicia, el dispositivo se enciende con un color determinado para indicar "no molestar". Al finalizar la reunión, cambia de color o se apaga, permitiendo que otros miembros del hogar sepan si pueden acercarse o si deben esperar.

Además de sincronizarse con plataformas de videollamadas, BusyBar se conecta con asistentes como Alexa y Google Home, permitiendo que el estado de ocupación se refleje en otros dispositivos del hogar. Por ejemplo, puede activar luces ambientales o enviar notificaciones para reforzar el mensaje de “no molestar”.

La aplicación que cumple la misma función La empresa también ha desarrollado Busy App, una aplicación móvil disponible para iPhone y Android que funciona como una especie de bloqueo inteligente. Permite “secuestrar” temporalmente otras apps, impidiendo su uso durante el tiempo que el usuario determine. Una de sus funciones más destacadas es la integración con WearOS, que permite visualizar la cuenta regresiva directamente desde el reloj inteligente. Además, Busy App se puede usar de forma gratuita y se sincroniza fácilmente con BusyBar.

