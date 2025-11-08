El invento perfecto para los ciclistas: un asiento personalizado que se amolda a tu cuerpo







Este invento llegó para facilitar la vida de millones de usuarios que sufren del mismo problema al andar en bicicleta.

Este asiento ha facilitado la vida de millones de ciclistas debido a su innovador diseño. Personomic

El ciclismo es una actividad practicada por millones de personas alrededor del mundo, y que casi siempre tiene el mismo problema. No todos los asientos son cómodos para el usuario y tampoco se han visto grandes avances para que el mismo sea regulable para cualquier tipo de cuerpo.

Ante esto, una empresa logró realmente dar en la tecla con esta problemática y diseñó uno que es capaz de adaptarse especialmente a quien lo usa. El mismo, hecho con impresión 3D, requiere algunas condiciones para que pueda ser perfecto y no incomode a quien lo utilice.

personomic-sattel-made-in-germany Este asiento de bicicleta ha dejado asombrados a sus usuarios por las comodidades que presenta. Personomic Innovación con impresión 3D: el invento millonario perfecto para tu bicicleta Millones han consultado por este nuevo asiento de Personomic. El paso para obtenerlo es sencillo y debe realizarse en casa. Implica diez preguntas en un cuestionario y una foto de quién esté interesado en comprarlo, el cuál debe sentarse en una hoja A4 de impresión. Así, se determina el alto y ancho de la silla.

Con toda esta información, la compañía lleva a cabo el cuerpo principal del asiento que se realiza en una sola pieza de TPE (elastómero termoplástico). El lugar, ubicado en Stuttgart, Alemania, también añade otros componentes como una base de nailon reforzado con fibra de carbono y rieles de titanio. Pero esto no es todo: para darle un tono personal, se graba el nombre o lo que el usuario quiera.

Para poder adquirirlo, deberán ingresar al sitio oficial de Personomic y realizar el cuestionario además de subir la imagen. El costo es de 249 euros por su promoción de lanzamiento y luego tendrá un precio de 299 euros. Hay envíos a varias partes del mundo, pero en caso de no llegar con la cobertura, el usuario podrá hacerse cargo del mismo con un costo extra.

