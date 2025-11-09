El influencer cripto que aparentaba una vida de lujos y terminó matando a su madre por deudas







Engañó a todos con un estilo de vida lleno de millones y criptomonedas.

La ambición por ganar millones con criptomonedas lo llevó a mentir, endeudarse y tomar una decisión que sacudió a toda Australia. Imagen: Freepik

Las historias de millones ganados con criptomonedas suelen alimentar fantasías de riqueza instantánea. Pero cuando la ambición desborda los límites de la realidad, las consecuencias pueden ser fatales. Esta es la crónica de un joven que persiguió fama, lujo y dinero sin medir los costos reales.

Detrás de los autos importados, las fotos con relojes caros y las vacaciones ostentosas, se escondía un vacío peligroso. André Rebelo construyó una identidad ficticia basada en criptonegocios, pero su desesperación por mantener esa fachada lo llevó a cometer el crimen más cruel.

Andre Rebelo Construyó un imperio de mentiras alrededor de las criptomonedas, pero sus millones eran humo. Foto: ABC News La historia de Andre Rebelo: de influencer de criptomonedas a asesino Andre Rebelo se mostraba como un emprendedor exitoso en el universo de las criptomonedas. En redes sociales, publicaba contenido con mansiones, vehículos de alta gama y una relación con la influencer Grace Piscopo. Sin embargo, la realidad financiera que enfrentaba iba en sentido opuesto: acumulaba deudas superiores a los 100 mil dólares.

En mayo de 2020, su madre Colleen fue encontrada sin vida en su casa. El cuadro parecía natural: ni señales de violencia ni rastros de drogas. Pero una semana antes, Andre contrató tres seguros de vida a nombre de ella, por un monto superior a 1,15 millones de dólares australianos, donde figuraba como único beneficiario.

La situación generó sospechas y las pericias revelaron que Rebelo falsificó documentos clave: certificados de defunción, informes forenses e incluso la voluntad de su madre. Todo formaba parte de un plan para cobrar los seguros y tapar sus deudas.

Con las pruebas en mano, la policía reabrió el caso. En 2022, Andre Rebelo fue detenido formalmente y enfrentó cargos por homicidio, fraude y falsificación. El juicio demostró que llevó adelante un crimen premeditado con el fin de conseguir el dinero del seguro. Cómo descubrieron sus mentiras El intento de cobrar las pólizas encendió las alarmas. Las aseguradoras encontraron irregularidades en los papeles presentados y notificaron a las autoridades. El análisis forense confirmó la manipulación de la documentación y el rol directo de Rebelo en su entrega. En 2024, el jurado lo declaró culpable y la sentencia llegó en 2025: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. El juez resaltó la traición, la frialdad y la codicia que marcaron su accionar. Aun así, la defensa intentó apelar el fallo, sin éxito hasta el momento.

