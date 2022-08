Trabajar en el exterior: ¿qué tenés que saber antes de trasladarte a otro país?

Producto de digitalización de procesos y también de vaivenes coyunturales, un 15 % del mercado laboral decide buscar opciones laborales fuera de Argentina. De este porcentaje, un 30% consigue trabajar de forma remota con base en Argentina a través de contratos de servicio o en forma independiente o freelance.

El personal en relación de dependencia que desea un cambio en empresas multinacionales, comienza buscando un traslado dentro de la misma compañía. En estos casos, la empresa se beneficia con un empleado que ya conoce su cultura y puede retener talento en otros mercados donde los niveles de desempleo son muy bajos y es difícil encontrar personal calificado. La gran mayoría, por otra parte, de quienes quieren emigrar, utilizan consultoras especializadas o califican directamente a postulaciones que se publican en Europa o Estados Unidos.

Qué empleos buscan en el exterior

Pero, ¿es fácil adaptarse?, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para poder lograrlo?, ¿qué profesionales son los más solicitados y cuáles son los mejores pagos?

En este sentido, tomar la decisión y emprender nuevos horizontes no es tarea sencilla. Son muchas las dudas que surgen y es importante estar informado, no sólo de la documentación legal que se precisa en cada caso sino de otros aspectos que hacen a la vida cotidiana y al proceso de adaptación de convivencia con otro país. Desde Gi Group Holding, quiénes además recientemente adquirieron Bruno Matarazzo y Asociados (BMyA) la empresa líder de outplacement (reubicación) líderes en Argentina, detalla pasos a seguir para lograr una exitosa aplicación a un puesto en el exterior:

Solicitud de visa: dependiendo del país que se elija, se debe averiguar toda la documentación necesaria para trabajar formalmente y no tener inconvenientes al momento de emprender una solicitud de reubicación o de aplicación de un puesto en el extranjero.

Certificación de idiomas: es muy importante conocer el idioma del país que se selecciona. En este caso, siempre se recomienda buscar un país donde el idioma local sea familiar o al menos adquirible en el corto o mediano plazo.

Vivienda: cuando se trata de un caso de reubicación, un pedido de cambio de sede o filial de una misma empresa; muchas veces se facilita este proceso brindando ciertas comodidades o beneficios al empleado; cómo ser la vivienda, auto u otras comodidades, en caso contrario se recomienda siempre poder confirmar qué opciones de alojamiento y vivienda hay disponibles de manera de obtener el lugar adecuado para estar cercano al empleo requerido.

Educación: en caso de emigrar en familia y con niños, es importante conocer cómo es el sistema educativo y opciones disponibles del lugar donde uno se desea instalar. (si por ejemplo hay opciones viables en instituciones públicas, montos de educación privada, si hay vacantes disponibles, períodos de vacaciones, entre otras variables).

Sistema de Salud: uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es contar con un sistema de salud y conocer cómo es la atención médica de cada lugar para evitar cualquier tipo de inconveniente o imprevisto.

“En los últimos 4 años la demanda de personal argentino por parte de empresas extranjeras creció en un 270%. Contrario a lo que se suele creer, el 60% de la demanda en estos casos corresponde a oficios, tecnicaturas o jóvenes profesionales. Las posiciones más buscadas son aquellas que no pueden ser cubiertas fácilmente en los países de origen, entre ellas, técnicos de todo tipo (mecánicos, electromecánicos, aeronáuticos, etc), personal de Salud en general (enfermeros, cuidadores, emergencistas, personal auxiliar) y oficios (como despostadores, matriceros, caldereros, etc). Por lo general, los destinos que más argentinos reciben para que se desarrollen a nivel profesional son los países del Este europeo, cuando no hay doble nacionalidad, y Portugal, Alemania, Holanda, Inglaterra si se tiene pasaporte comunitario. En todos estos casos, el manejo de Inglés a nivel conversacional es fundamental para el éxito del traslado”, sostuvo Alejandra Figini, Country Manager de Gi Group Holding en Argentina,

“Los procesos que hoy estamos manejando son; profesores de gimnasia y pádel para Kuwait, enfermeros y personal auxiliar de medicina para Texas, EE.UU, operadores de call-center bilingües en alemán para Portugal, ingenieros para Mónaco, y personal de hotelería para Dubái”, agregó.