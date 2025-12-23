Se sumó a la empresa de su hermano porque tenía poco personal y terminó forjando una fortuna de millones + Seguir en









Pese a que no era lo suyo, formó parte en los inicios de una de las compañías más importantes del mundo.

Fue una de las pioneras en una de las compañías más importantes del mundo. Joe Raedle/Getty Images

La familia siempre genera confianza, y esto lo sabe una de las personalidades más importantes del mundo de los negocios. De no haber confiado en su hermana, quizás su imperio no habría llegado a flote ni tampoco habría generado los millones que hoy tienen ambos.

Randi Zuckerberg es familiar directo de Mark, el creador de Facebook. Egresada de Harvard, sus estudios estuvieron muy alejados de lo que terminó por convertirla en una de las mujeres más influyentes del mundo, así como también en una de las que cuenta con uno de los patrimonios más abultados del planeta.

1200px-Randi_Zuckerberg World Economic Forum La hermana del creador de Facebook tuvo un importante rol en los inicios de la red social. World Economic Forum Quién es Randi Zuckerberg y cómo consiguió su fortuna Antes de llegar a Facebook, Randi Zuckerberg trabajaba en marketing dentro de la agencia Ogilvy & Mather. La invitación de su hermano Mark llegó cuando la compañía todavía tenía pocos empleados dispuestos a viajar y asumir tareas múltiples. Aceptó mudarse y, aunque implicó una reducción salarial, recibió acciones como parte de su compensación, un elemento clave en la generación de ingresos posteriores.

Dentro de la red social se desempeñó como directora de desarrollo de mercado y portavoz de la empresa. Fue una de las caras visibles de la compañía durante su etapa de expansión y participó en proyectos estratégicos como el lanzamiento de Facebook Politics, además de integraciones con medios tradicionales para eventos de alto impacto, lo que fortaleció su perfil profesional y su red de contactos en el mundo tecnológico y mediático.

En 2011 dejó Facebook y avanzó con emprendimientos propios. Fundó Zuckerberg Media, una compañía enfocada en la producción de contenido digital, programas y formatos para marcas, medios y organizaciones internacionales. A partir de ese proyecto desarrolló productos para empresas como Condé Nast, Bravo y Cirque du Soleil, consolidando un negocio basado en la creación y comercialización de contenido.

En paralelo, construyó una carrera editorial orientada a la tecnología y la vida digital. Lanzó libros para adultos y niños, creó el sitio Dot Complicated y produjo el programa infantil animado Dot, emitido por cadenas internacionales. Una fortuna envidiable: el patrimonio de Randi Zuckerberg El patrimonio neto de Randi Zuckerberg está estimado en 100 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como directora de desarrollo de Facebook, donde también fue portavoz de la marca. A eso hay que sumarle su posterior trabajo como directora ejecutiva de Zuckerberg Media y editora jefe de Dot Complicated. Entre otras actividades, también es creadora de un programa infantil animado llamado Dot. Basado en su propio libro ilustrado, le prestó voz al personaje de la profesora de música. Curiosamente, también incursionó en el ámbito musical, ya que lanzó una canción polémica vinculada a criptomonedas, NFT y Web3.

