El magnate de Wall Street que ganó millones e intentaron sabotear su empresa: quién es Charles Schwab







Logró imponerse en Wall Street al apostar por quienes eran ignorados, consiguió millones y logró superar los intentos de sabotaje de sus rivales.

El empresario logró ganar millones pese a los intentos de sabotaje. Bloomberg

Lograr imponerse en el mundo de las finanzas no es una tarea fácil, pero quienes lo logran, consiguen amasar una fortuna millones debido a la confianza que generan en sus distintos clientes. Son muchos quienes han triunfado en este mundo, pero pocos frente a las adversidades que sufrió un caso en particular.

Charles Schwab alcanzó el éxito al notar que pocos apostaban por los pequeños inversores, pero esto generó que su competencia no vea con buenos ojos su crecimiento. Pese a los intentos de saboteo, logró aportar una transparencia que lo terminó de consolidar.

Charles Schwab Getty Pese a los intentos de sabotaje, logró imponerse en el mercado. Getty La historia de Charles Schwab y cómo se convirtió en millonario Charles Schwab nació en 1937 en Sacramento, enfrentando una dislexia severa que marcó su infancia. A pesar de las dificultades, brilló en Stanford, graduándose en economía en 1959 y obteniendo una maestría en administración de empresas en 1961. Dos años después, lanzó un boletín financiero, notando que los pequeños inversores quedaban fuera por las altas comisiones.

A los 34 años, fundó Charles Schwab & Co. en San Francisco, un servicio de inversión con comisiones fijas bajas, como 29 dólares por operación, frente a las tarifas exorbitantes de Wall Street. En 1973, creó un fondo mutuo que atrajo a miles, permitiendo a personas comunes invertir sin pagar fortunas.

Una desregulación en 1975 abrió nuevas puertas. Schwab lanzó cuentas de retiro para ahorros a largo plazo y, en 1983, fundó un banco para manejar los depósitos de clientes. Su empresa creció rápidamente, alcanzando 3 millones de clientes en 1990.

Tras salir a bolsa en 1987, sus competidores lo intentaron sabotear filtrando datos financieros de clientes a medios de comunicación, acusándolo de manejos turbios. Ellos buscaban erosionar la confianza de sus inversores, pero para solucionarlo, invirtió 10 millones en auditorías y seguridad, demostrando transparencia y recuperando la confianza de sus clientes. El lanzamiento del trading en línea en 1995 marcó un hito, llevando su base a 5 millones de clientes para el 2000. 20 años después, adquirió TD Ameritrade por 26 mil millones, consolidándose como un gigante del mundo financiero. Miles de millones: el patrimonio de Charles Schwab La fortuna de Charles Schwab se estima en 8.2 mil millones de dólares en 2025. Su riqueza proviene de su participación en Charles Schwab Corporation, valorada en 170 mil millones, con 34.5 millones de clientes. La empresa genera 18.8 mil millones en ingresos anuales. Fuera de su empresa, invierte en startups de tecnología financiera, aportando 50 millones a proyectos de inteligencia artificial. Destina 10 millones anuales a su fundación, apoyando educación y salud. En 2025, donó 5 millones a Stanford para becas y 3 millones a hospitales infantiles. Su riqueza combina lujo, inversiones estratégicas y un compromiso filantrópico.

