De trabajar como cajero a contar los millones en su cuenta gracias a las criptomonedas: quién es Carl Runefelt







Logró dejar su trabajo como cajero para apostar todo a las criptomonedas y generó millones de dólares.

Dejó su humilde trabajo para lograr hacer millones con las criptomonedas. Milestone Magazine

Las criptomonedas son uno de los negocios que más riesgos pueden llegar a tener, pero que en caso de poder entender su volatilidad, suelen generar millones en ganancias. Si bien parece que son muchos los que logran encontrar una fortuna en este mercado, no es para cualquiera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque sí, hay muchos que han pasado de simples empleos a tener un estilo de vida lujoso gracias a las monedas digitales. Como es el caso de Carl Runefelt, quién de ser un simple cajero de supermercado en Estocolmo, logró ser uno de los influencers más importantes de las cripto.

Carl_Runefelt Coinpaper Empezó como cajero en un supermercado y hoy millones siguen sus consejos en el mundo de las criptomonedas. Coinpaper La historia de Carl Runefelt, el influencer millonario de cripto Carl Runefelt nació en 1994 en Estocolmo, Suecia, y a los 20 años trabajaba como cajero en un supermercado, ganando 5 mil dólares al mes. Sin formación universitaria, decidió estudiar finanzas por su cuenta. En 2017, descubrió Bitcoin e invirtió parte de su salario en la criptomoneda, que valía 4300 dólares por unidad.

Runefelt se convirtió en influencer compartiendo análisis de mercado en redes sociales, explicando precios y estrategias de Bitcoin. Sus publicaciones atrajeron 1 millón de seguidores en Twitter y 280 mil en Instagram, guiando a miles a invertir con su enfoque claro y accesible.

En 2021, cofundó Kasta, una plataforma que permite pagos con criptomonedas sin costos, usando blockchain, una tecnología de registros digitales seguros. También creó CryptoJobs.com, un sitio para empleos en blockchain, con 40 mil visitas mensuales, conectando profesionales con empresas.

En 2022, invirtió en 400 empresas nuevas, aportando entre 50 mil y 200 mil dólares por proyecto, enfocándose en Bitcoin y Solana. Estas inversiones generaron retornos de 90 millones, consolidando su posición como inversor destacado en el mercado de criptomonedas. Millones y lujos: el patrimonio de Carl Runefelt La fortuna de Carl Runefelt se estima en mil millones de dólares en 2025. Su riqueza proviene de inversiones en Bitcoin desde 2017, que crecieron con el aumento del mercado. Kasta y CryptoJobs.com generan ingresos anuales por su 1% de participación. Runefelt vive en Dubai, en un apartamento de lujo con vistas a la ciudad, valuado en 8 millones de dólares. Su colección de autos, con un Bugatti Veyron, Ferrari y Lamborghini, tiene un valor de 15 millones. En 2025, compró un yate de 20 millones para eventos en el mar. Runefelt dona 300 mil dólares anuales a la Asociación de Síndrome de Down de Emiratos, inspirado por su hermano que sufre esta condición. En 2025, dio 400 mil a Kids Operating Room para cirugías infantiles en Tanzania y también aportó 2.5 millones a Campos Racing en Fórmula 2 como sponsor .

Temas Millones

Criptomonedas