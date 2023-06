"Siempre tenemos que ver un paso más allá, proyectar y planificar es importante"

“Como argentinos tenemos un ejercicio que el resto del mundo no tiene. No es la primera vez que vivimos un contexto complejo. No quiere decir que sea fácil, sí tenemos experiencia para planificar en este escenario turbulento”, coincidió Perelman.

En ese contexto, Zuppi remarcó: “Una de las dificultades es comunicar a las casas matrices lo que sucede en Argentina. Porque acá estamos acostumbrados a distintas cosas, que normalmente no ocurren en todo el mundo. Tenemos un gran desafío de pensar en qué está pensando el mundo. No podemos dejar nuestra agenda de lado con respecto a lo que piensa el mundo, hacia donde va. La economía se globaliza cada vez más y no tenemos que salir de la lógica de hacia dónde va el mundo. Argentina tiene que subirse al desarrollo mundial, para poder ser competitivos para exportar y mejorar la macroeconomía argentina. Porque el fondo de la solución es pensar hacia dónde va el mundo y no quedarnos en la discusión interna”.

CUPON STAR.jpg Agustín Perelman, de Cupón Star.

Por su parte, Bousquet detalló que “como líder de empresas, siempre tenemos que ver un paso más allá”. “Ocuparnos de la situación local y del momento, que es difícil. Pero nosotros exportamos y no podemos parar de innovar y ver el futuro. Es nuestra responsabilidad. Proyectar y planificar es importante”.

“Un gran objetivo que tenemos en Argentina es dilucidar qué es lo que va a pasar. Tenemos un nivel de gimnasia en management que debe estar entre los mejores del mundo, por un tema de necesidad. El gran objetivo tiene que ver con entender lo que va a pasar a futuro, como para tener desarrollos de productos de comercialización. Todos jugamos dentro de un mercado que es muy volátil y que en cualquier momento cambian las reglas de juego. La visión es el objetivo de entender y dilucidar qué es lo que va a pasar. Si no lográs armar un programa sólido sobre lo que crees que va a venir, es difícil. Sobre todo, en un año como este, de elecciones. En base a lo que pase desde lo político y lo económico, tenés que crear”, remarcó Zuppi.

ANNE BUSQUET.jpg Anne Bousquet, de Domaine Bousquet.

Más allá de la coyuntura local, las empresas no pueden dejar de prestar atención al contexto global. Al respecto, Zuppi señaló: “En nuestra industria se está viviendo un cambio de paradigma. Los autos siempre trabajaron con combustibles fósiles y se está hablando de energías alternativas. Por eso hay que pensar en autos eléctricos. Dentro de 10 o 15 años, las marcas globales van a tener todos sus autos eléctricos. La pregunta es dónde va a estar Argentina en ese escenario. Más allá del desarrollo de las automotrices, es importante ver la infraestructura para dar soporte a esos vehículos. Es importante hablar en conjunto. El Gobierno ya empieza a hablar en este sentido”.

“El ciclo de vida de un camión o un bus es más largo que un auto en general. Tenemos un propósito en la compañía: somos los que mantenemos el mundo en movimiento. Un colectivo traslada personas, el camión mueve los productos del país. Y tenemos la misión de estar con el transportista al lado, kilómetro a kilómetro. La importancia de poder planificar y ver hacia dónde vamos. Lo más importante es poder planificar para acoplarnos al mundo: hoy se hacen pruebas de hidrógeno, por ejemplo. Tenemos que trabajar en conjunto, las empresas, los usuarios y el estado. Un transporte eficiente es un mejor precio”.

BARCESAT.jpg Raúl Barcesat, de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

En tanto, Bousquet remarcó la importancia de tener una visión, un norte al que seguir, a la hora de poner en marcha una empresa y llevarla adelante: “La visión tiene que tener pasión. En nuestro caso, la montaña mendocina nos inspiró cuando llegamos en 1997. Cuando llegamos no había nada plantado, vimos campos que no estaban cultivados, y fue una inspiración. El clima, la altitud y el suelo fueron claves. Y el clima nos permite hacer vinos orgánicos, porque la humedad es enemiga del vino orgánico. Nuestro granito de arena es ser sustentables en 360 grados. El vino es orgánico, pero también es importante la sustentabilidad económica. Somos la única bodega argentina en la que toda su producción es orgánica. Hay una visión, una pasión. La visión tiene que venir de la cabeza, pero es un trabajo de todos los días. Hay que convencer a nuestros recursos humanos de que tienen que creer”.

“La visión es un norte. Es contar hacia dónde vamos y a partir de ahí es trabajar cómo vamos a llegar ahí. Tenemos 100 colaboradores, operaciones en seis países, por lo que la comunicación es clave. Pero tener la visión nos permite estar alineados a todos. Cuando los objetivos no están alineados, comienzan a aparecer resultados que no se esperan. Trabajar en Argentina te obliga a pensar y revaluar todo el tiempo, porque hay muchos cambios. Pero si no hay una visión clara, un norte claro, se va a alejar del objetivo de la compañía”, concluyó Perelman.