El invento que traduce el lenguaje de señas en tiempo real y cambiará la vida de millones

Esta creación portátil convierte los gestos manuales en texto de manera instantánea y promete transformar la comunicación en el día a día.

Este invento busca terminar con una de las mayores dificultades de las personas sordas en el día a día.

En materia de accesibilidad, la tecnología hizo grandes avances durante los últimos años. Hoy en día, los nuevos dispositivos buscan reducir las barreras cotidianas y acercar soluciones para las personas con discapacidad auditiva en distintos ámbitos. Ante esta situación, un invento creado por investigadores de Corea del Sur logró captar la atención de especialistas de todo el mundo.

El proyecto surgió frente a una necesidad real, ya que, según los datos de la Federación Mundial de Sordos, más de 70 millones de personas se comunican mediante alguna lengua de señas y existen más de 300 variantes diferentes a nivel internacional. Hasta ahora , muchas de las herramientas disponibles eran incómodas para el uso diario , pero el nuevo modelo apunta justamente a resolver esos problemas.

El dispositivo fue bautizado WRSLT y funciona mediante siete anillos inteligentes equipados con sensores diminutos. Cada pieza se coloca en dedos específicos y registra los movimientos de las manos durante la comunicación en lengua de señas.

El sistema fue presentado en la revista científica "Science Advances" y obtuvo niveles de precisión superiores al 88% durante distintas pruebas. Los investigadores comprobaron una efectividad del 88,5% en Lengua de Señas Internacional y del 88,3% en Lengua de Señas Americana.

Uno de los aspectos que llamó más la atención del proyecto es su comodidad, porque a diferencia de tecnologías anteriores, estos anillos no tienen cables ni requieren estructuras voluminosas que pesan sobre las manos. Los especialistas explicaron que el objetivo principal consistía en desarrollar una herramienta práctica para el día a día, por lo que el equipo trabajó sobre un diseño liviano, portátil y totalmente inalámbrico.

Si bien muchos dispositivos previos exigían calibraciones personalizadas para cada usuario, estos anillos pueden ser usados por distintas personas sin configuraciones complejas. El desarrollo también permite reconocer movimientos dinámicos y no solamente posiciones estáticas de las manos, de tal manera que se pueda mejorar la interpretación de frases completas.

Actualmente, el WRSLT puede identificar 100 palabras en Lengua de Señas Americana y otras 100 en Lengua de Señas Internacional. Gracias a un sistema de interpretación secuencial, la plataforma analiza el contexto de cada gesto para construir las oraciones completas. Los investigadores remarcaron que la meta futura apunta a expandir el vocabulario y sumar otros sistemas de señas utilizados alrededor del planeta.

Anillos Lenguaje de señas La tecnología fue desarrollada por investigadores de Corea del sur. Gentileza - WRSLT Science

Cómo funciona el dispositivo que podría cambiar el lenguaje

Cada uno de los siete anillos incorpora un acelerómetro miniaturizado, similar al que poseen muchos teléfonos celulares modernos para detectar orientación y movimiento. Estos sensores registran la posición exacta de los dedos respecto a la gravedad y capturan los cambios de dirección, velocidad y desplazamiento durante cada seña.

Toda la información recopilada viaja mediante tecnología Bluetooth multilinkhacia una computadora o dispositivo móvil. Ahí entra en acción un sistema de inteligencia artificial encargado de interpretar la secuencia de movimientos. El software analiza los datos en tiempo real y convierte los gestos en texto escrito al instante, mostrando el resultado en una pantalla.

Como el sistema no necesita cables ni estructuras rígidas, las señas pueden realizarse de forma natural y cómoda. Además, el tamaño de los anillos acerca esta tecnología a situaciones cotidianas como consultas médicas, trámites administrativos, clases o reuniones laborales.

El equipo surcoreano ya trabaja en nuevas mejoras como la miniaturización adicional de los sensores y la ampliación del diccionario compatible con la inteligencia artificial. Los desarrolladores también buscan incorporar más lenguas de señas internacionales para convertir al WRSLT en una plataforma adaptable a distintos países y comunidades.