Solanas Punta del Este: la Temporada 2026 llega con novedades

El resort se prepara para recibir un nuevo verano con importantes renovaciones y mejoras en su infraestructura, reafirmando su compromiso con la calidad, el confort y la experiencia de sus huéspedes.

A solo una hora de Montevideo, 15 minutos del centro de Punta del Este y 5 minutos del Aeropuerto, Solanas se extiende sobre un bosque de 190 hectáreas que combina la tranquilidad del entorno natural con una amplia propuesta de servicios y actividades para toda la familia.

Entre las principales novedades de esta temporada 2026 se encuentra la incorporación de un mercado tipo Smart de la cadena Tienda Inglesa, la cual ofrecerá a los huéspedes una forma de compra ágil y acceso a productos de consumo masivo sin dejar la comodidad del resort. Como si esto fuera poco, quienes hayan contratado su estadía a través de canales oficiales de Solanas contarán con un 15% de descuento sobre el valor de su compra.

Además, Solanas Sports se prepara para ser sede de nuevos camps deportivos ofrecidos por los clubes más importantes del mundo, y Lasaigues Pádel , ubicado dentro del predio, ofrecerá sus cuatro canchas cubiertas de primer nivel a toda la comunidad amante de este deporte.

El restaurante Kalhüa , uno de los espacios más reconocidos de Solanas, también se renueva con la incorporación de un deck exterior que amplía su capacidad y permite disfrutar de las comidas en contacto directo con el bosque que rodea al complejo.

Más allá de las novedades, Solanas Punta del Este continúa ofreciendo su propuesta integral de bienestar y recreación: piscinas abiertas y climatizadas, sauna, solárium, hidromasajes, gimnasios, club house y su exclusiva laguna artificial Crystal Beach , un amenity de 4 hectáreas que combina aguas turquesas y playas de arenas blancas en un entorno paradisíaco, y que cuenta con dos paradores, un sendero peatonal, una piscina para niños con barco pirata, un parque acuático con toboganes y variedad de actividades náuticas sin motor. El acceso a Crystal Beach es exclusivo para las estadías contratadas a través del sitio oficial del resort.

En materia de hotelería, Solanas ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento que se adaptan a diferentes necesidades, siempre con el mismo estándar de confort, diseño y servicio personalizado que caracteriza al resort.

A orillas de Crystal Beach se encuentra Solanas Crystal View, un hospedaje premium que ofrece espectaculares vistas panorámicas de la laguna. Este condominio cuenta con clubhouse, gimnasio, sauna, vestuarios, microcine, solariums y piscinas que se integran visualmente con el paisaje. Cada unidad dispone de terraza exterior y parrilla privada, ideales para disfrutar del entorno natural.

Para quienes buscan disfrutar de la privacidad y el confort de una casa, Solanas cuenta con tres sectores especialmente diseñados para ese estilo de alojamiento. En Gardens View, las modernas casas ofrecen amplias terrazas con jardines privados, cochera con pérgola y acceso a piscina extrerior, gimnasio, cancha de tenis y a un hermoso parque con diseño paísajístico. Por su parte, Solanas Village y el barrio privado Design Village presentan espaciosas residencias para 8, 10 y 12 personas, equipadas con todas las comodidades necesarias para disfrutar de unas vacaciones inolvidables, combinando amplitud, diseño contemporáneo y el contacto directo con la naturaleza.

En tanto, Green Park dispone de sofisticados departamentos de hasta 200 metros cuadrados con acceso a cuatro clubhouses con piscinas climatizadas, hidromasajes, saunas y salas de relax.

En el sector Forest, las unidades mediterráneas se integran al paisaje natural y ofrecen opciones de uno a tres ambientes con Wi-Fi, TV por cable y bañera con hidromasaje.

Por su parte, Royalmar continúa siendo la alternativa más accesible, con cabañas y departamentos para 2, 4 y 6 personas, que cuentan con acceso a toda la infraestructura del resort.

Un resort en constante evolución

Temporada tras temporada, Solanas ofrece a sus huéspedes instalaciones modernas y renovadas. En esta oportunidad, se destaca la renovación completa de la entrada principal al complejo, ubicada sobre la Ruta Interbalnearia, que brinda una imagen más actual y una bienvenida más ágil a los visitantes. Además, se incorporaron nuevas calles internas que optimizan la circulación vehicular y peatonal dentro del resort, garantizando un acceso más cómodo a los distintos sectores.

Además del confort de sus alojamientos, Solanas Punta del Este ofrece una completa y renovada agenda de actividades diarias sin costo adicional, para todas las edades y en cualquier condición climática.

“Trabajamos cada año para seguir mejorando la experiencia de nuestros huéspedes. Estas nuevas obras reflejan nuestro compromiso con la innovación y el bienestar, manteniendo el equilibrio entre naturaleza, comodidad y servicio”, destacan desde la gerencia del complejo.

A través del programa Solanas+, los visitantes pueden acceder a beneficios exclusivos, con descuentos en supermercados, alquiler de autos y restaurantes, además de promociones dentro del propio resort.

Para más información y reservas, se puede visitar el sitio web oficial de Solanas Punta del Este. (www.solanasvacation.com.uy)