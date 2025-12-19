La morosidad de las familias volvió a crecer en octubre: se triplicó en un año y rozó el 10% en préstamos personales + Seguir en









El ratio de irregularidad en los créditos solicitados alcanzó el 7,8%, valor máximo desde al menos 2010. Luego de las elecciones hubo un alivio en las tasas.

La morosidad de las familias por el uso de tarjetas de crédito fue de las que más aumentó en el último año.

La morosidad de las familias acumuló en octubre 12 meses consecutivos de incremento y volvió a marcar un récord desde que hay registros. En el caso de los préstamos personales, casi el 10% del financiamiento no tuvo un cumplimiento de pago en tiempo y forma, aunque vale aclarar que los datos fueron previos al alivio en las tasas de interés que se verificó luego de las elecciones legislativas.

A través de los datos de su Informe sobre Bancos, este viernes el Banco Central (BCRA) informó que el ratio de irregularidad en los créditos solicitados por las familias fue del 7,8%, valor máximo desde que la autoridad monetaria comenzó a recopilar los datos, en 2010. De este modo, en el último año el crecimiento fue de 5,5 puntos porcentuales (p.p).

Noticia en desarrollo.-

