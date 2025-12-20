En la previa de la cumbre del Mercosur, Pablo Quirno aseguró que el acuerdo con EEUU "está prácticamente terminado" + Seguir en









El Canciller detalló que la firma entró en su recta final. El funcionario se encuentra en Foz de Iguazú, para participar del encuentro del Mercosur.

Archivo. El Canciller adelantó que restan detalles para firmar el tratado con Estados Unidos. Cancillería

El Canciller argentino, Pablo Quirno, explicó que la negociación entre Argentina y Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial entró en su recta final. "Está prácticamente cerrado", sostuvo en la previa de la cumbre del Mercosur que tiene lugar este sábado en Brasil.

En detalle, el pasado 13 de noviembre ambos gobierno comunicaron los principales puntos que abarcaría el Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos. Entre las medidas más destacadas se encuentran; reducción de aranceles; apertura de mercados agrícolas; inversiones en minerales críticos y estabilización del mercado mundial de la soja, entre otras.

Pablo Quirno insistió que el acuerdo con EEUU está "terminado" En este marco, y a la espera de sellar el histórico entendimiento, Quirno explicó: "Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar...”.

“Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”, justificó el Cancille en diálogo con TN.

A pesar de la demora - luego del anuncio realizado más de un mes atrás - el funcionario se mostró confiado y concluyó: “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, concluyó Quirno.