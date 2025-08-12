Su idea revolucionó el mundo de las computadoras y le generó millones en su cuenta: la historia de Michael Dell







Con una gran ambición desde muy joven, logró dominar el mercado de las computadoras y generar miles de millones de dólares.

El empresario logró que una pequeña empresa sea un imperio de millones de dólares.

Una idea audaz puede generar millones y cambiar una industria para siempre. En los años 80, un joven emprendedor apostó por un modelo de negocio que revolucionó cómo se venden computadoras, marcando un hito en la tecnología mundial tanto en el pasado como en la actualidad.

Ese visionario creó una empresa desde cero, rompiendo las reglas del mercado. Su enfoque innovador lo llevó a la cima del éxito empresarial. Hoy, su legado sigue inspirando a quienes sueñan con transformar el mundo.

michael-dell Dell mostró ambición desde muy joven y hoy tiene un imperio valuado en miles de millones. Quién es y cómo consiguió su fortuna: el ascenso de Michael Dell Michael Dell, nacido el 23 de febrero de 1965 en Houston, Texas, mostró un talento empresarial desde niño. A los 12 años, organizó una subasta de sellos que le dejó 2 mil dólares, y a los 14 ganó 18 mil dólares vendiendo suscripciones al Houston Post puerta a puerta. Fascinado por la tecnología, a los 15 desarmaba computadoras para entenderlas.

A los 19 usó mil dólares de sus ahorros para comprar componentes y armar computadoras personalizadas en su dormitorio de la Universidad de Texas, vendiéndolas directamente a clientes.

Esta idea, que eliminaba intermediarios, dio origen a PC Limited, renombrada Dell Computer Corporation en 1987. En su primer año facturó 6 millones de dólares. Para 1988, Dell salió a bolsa, y en 1992, con 27 años, Michael era el CEO más joven de una empresa en el Fortune 500.

En 2001, superó a Compaq como líder mundial en PC. En 2013, recompró la empresa por 24.4 mil millones de dólares para privatizarla, y en 2016 lideró la fusión con EMC, formando Dell Technologies, consolidando su visión innovadora. Miles de millones: el patrimonio actual de Michael Dell Michael Dell es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de 103 mil millones de dólares en 2024, según la revista Forbes. Su riqueza proviene principalmente de Dell Technologies, pero también de MSD Capital, su firma de inversiones. Esta incluye bienes raíces y arte, como la compra de 100 millones de dólares en impresiones de Magnum Photos en 2010. Dell vive en una de las casas más grandes de Austin, Texas, y es un filántropo activo. Con su esposa Susan, fundó la Michael & Susan Dell Foundation, que dona millones a educación, salud y causas sociales, apoyando proyectos como la Universidad de Texas y Teach For America. Su visión empresarial y filantropía lo mantienen como un referente global.

