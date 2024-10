Su padre lo dejó en ruinas junto a su madre y luego se convirtió en un magnate de los medios: quién es Richard Desmond

Su grupo llegó a tener los diarios Daily Express, Sunday Express, Daily Star y Daily Star Sunday. Además de las revistas Ok, New y Star. Su firma fue vendida a Tinity Mirror por 126.7 millones de euros en febrero de 2018. Desde ese entonces, el británico sólo mantiene la lotería The Healt Lottery, la cual dona parte el 20% de sus ingresos a causas relacionadas con la salud.