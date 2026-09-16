Para inversores: cuatro franquicias para entrar al negocio con hasta u$s30.000

Hay propuestas de servicios, gastronomía, alimentos y decoración que requieren desde u$s20.800 de inversión inicial. Qué ofrece cada marca, cuánto cuesta abrir un local y en qué plazo estiman recuperar el capital.

Las tiendas monoproducto son una nueva tendencia que se suben a la ola de franquicias de bajo costo.

Una lavandería, una tienda de huevos, una casa de empanadas y un local de decoración tienen poco en común. Salvo por un detalle: todos pueden convertirse en una franquicia con una inversión de hasta u$s30.000 .

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El mercado de franquicias ofrece así alternativas bastante alejadas de los negocios que suelen aparecer primero cuando se habla de este modelo. Hay propuestas vinculadas a servicios, otras a alimentos y también formatos comerciales que necesitan poco personal y superficies relativamente chicas para comenzar a operar.

Según los datos de las compañías, el capital inicial parte de unos u$s20.800 y llega a u$s30.000 , mientras que los plazos de recupero estimados se ubican entre 12 y 20 meses. La diferencia no está solamente en cuánto cuesta abrir cada local, sino también en el tipo de operación que hay detrás.

El modelo de Laverap se diferencia del resto porque no depende de la gastronomía ni de la venta de productos. La marca está enfocada en el servicio profesional de limpieza de prendas y lleva más de cuatro décadas desarrollando su red de franquicias.

Fundada en 1981, actualmente cuenta con 1.529 franquicias en Argentina y una unidad propia . Durante el último año incorporó 15 nuevos puntos a la red.

La propuesta tiene distintos tamaños y niveles de inversión. El formato Mini Rap parte de u$s20.000, a los que se suman unos u$s800 en insumos, por lo que el desembolso inicial ronda los u$s20.800. La compañía informa un recupero promedio de 18 meses.

Una de las particularidades del modelo es que no cobra canon de ingreso, regalías ni canon de publicidad. Además, ofrece tres alternativas: Mini Rap, Laverap clásico y Laverap full, con superficies de 30, entre 50 y 60, y 100 metros cuadrados, respectivamente.

La facturación depende del módulo instalado y la operación demanda un promedio de dos empleados. La experiencia previa no es necesaria y la capacitación se realiza en CABA y mediante reuniones virtuales.

Huevos: un negocio especializado que ya tiene 20 franquicias

En un rubro bastante más específico se encuentra Tienda de Huevos, una franquicia dedicada a la comercialización de huevos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La marca nació en 2018 y comenzó a franquiciar en 2023. En apenas unos años desarrolló una red de 20 franquicias en Argentina, además de cuatro unidades propias. En el último año abrió 10 nuevos locales franquiciados.

Su modelo tiene una característica central: la producción está concentrada en una única avícola y la compañía cuenta con logística propia para garantizar el abastecimiento de los puntos de venta. La inversión total requerida es de u$s30.000, con un canon de ingreso de u$s15.000, una inversión inicial sin stock de u$s12.000 y otros u$s3.000 destinados al stock.

La empresa estima un recupero de 20 meses y declara una facturación promedio anual de u$s180.000 por local. El negocio puede funcionar con un empleado y requiere un local de al menos 40 metros cuadrados.

El contrato tiene una duración de cuatro años y el modelo contempla territorio exclusivo. Para ingresar, la empresa solicita experiencia comercial y brinda tres días de capacitación en un local propio de Tienda de Huevos.

Una propuesta gastronómica con recupero desde 12 meses

La gastronomía vuelve a aparecer entre las alternativas de menor inversión con El Hornito Santiagueño, una cadena especializada en empanadas, pizzas, tartas, medialunas, chipa, criollitos, pastas y comidas regionales.

La marca fue fundada en 2001 y comenzó a franquiciar en 2014. Hoy tiene seis unidades propias y 92 franquicias en Argentina. En el último año sumó 15 aperturas dentro del país.

La inversión parte de u$s30.000, aunque puede variar según el formato y la zona. El desembolso incluye un canon de ingreso de u$s5.000, una inversión inicial sin stock desde u$s25.000 y un stock inicial desde u$s5.000.

El dato que destaca la compañía es el plazo de recupero: estima que puede comenzar a partir de los 12 meses. No cobra regalías ni canon de publicidad y la facturación depende del mercado donde se instale cada local.

El modelo requiere locales desde 50 metros cuadrados y una población mínima de 40.000 habitantes. La marca recomienda esquinas, preferentemente sobre avenidas y con buen acceso y tránsito peatonal. Además, ofrece el formato llave en mano y financiación bancaria, sujeta a calificación.

Decoración y regalos con una inversión de u$s22.000

El cuarto modelo se aleja nuevamente de la gastronomía. Chuna nació a partir de una empresa familiar con experiencia en el rubro textil que luego volcó su actividad al mundo de la decoración, el bazar y los regalos.

La compañía fue fundada en 2018 y comenzó a franquiciar en 2022. Actualmente tiene 31 franquicias en Argentina y una unidad propia, mientras que también desarrolla actividad en España y Chile.

Para abrir un local se requiere una inversión total de u$s22.000, compuesta por u$s15.000 de inversión inicial sin stock y u$s7.000 de stock. No cobra canon de ingreso ni regalías, aunque aplica un canon de publicidad de entre el 3% y el 5% de la facturación mensual.

El recupero estimado es de aproximadamente 12 meses y la facturación promedio anual informada alcanza los $150 millones por local. El formato requiere un local desde 30 metros cuadrados y funciona con entre uno y dos empleados.

El contrato tiene una duración de tres años, no exige experiencia previa y la capacitación se realiza durante dos días en la planta de la empresa.