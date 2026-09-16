Lionel Messi empresario: los cinco clubes en los que invirtió y cómo es su imperio en el fútbol

El astro argentino construyó una cartera de activos deportivos en España, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Desde su participación en Inter Miami hasta el control de clubes de categorías menores, sus inversiones combinan fútbol, infraestructura, negocios inmobiliarios y una enorme audiencia digital.

Lionel Messi no solo invierte el dinero que generó en toda su carrera en hoteles de alta gama y restaurantes, sino que también lo hace en lo que es su pasión: el fútbol.

El imperio económico de Lionel Messi trasciende las fronteras de los contratos deportivos tradicionales para afianzarse en la propiedad directa de instituciones de fútbol en distintos continentes. Ya sea bajo la figura de futuro accionista, propietario, copropietario o fundador, el astro rosarino -consagrado campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de cuatro ediciones de la UEFA Champions League- articula una presencia ejecutiva directa en cinco entidades.

Un análisis centrado de forma exclusiva en la evolución de sus finanzas, cuentas de resultados, volumen de transferencias, deuda y presupuestos expone el mapa contable del negocio que rodea al futbolista argentino.

En la Segunda División de España, Messi asumió su compromiso contable de mayor envergadura tras alcanzar un principio de acuerdo para hacerse con el 100% de las acciones del CD Eldense . Durante la temporada 2024-2025, la entidad alicantina registró una facturación de u$s10,5 millones, lo que implicó un retroceso del 4% en comparación con los casi u$s11 millones ingresados en la campaña anterior. El desglose de sus ingresos revela que la principal vía de negocio fueron los derechos de televisión con u$s6,1 millones, seguidos por la comercialización y publicidad con u$s2,2 millones, los abonos y socios con u$s1,22 millones y las competiciones con u$s859.000.

No obstante, el balance del club pasó de reportar un beneficio de u$s 316.000 a declarar pérdidas por casi u$s1,3 millones debido a un incremento del 11% en los gastos de personal, que alcanzaron los u$s7,1 millones (compuestos por u$s5,4 millones en sueldos de la plantilla deportiva, u$s987.000 en cargas sociales y u$s612.000 en otros salarios). Sumados a u$s3,9 millones en otros gastos de explotación y u$s787.000 en amortizaciones, la institución debió absorber previamente en agosto de 2024 una ampliación de capital de casi u$s5 millones de euros mediante la emisión de 2.173 acciones nominativas, fijando su capital social total en u$s7,2 millones repartidos en 3.147 acciones.

Por su parte, en la Tercera RFEF (quinta categoría del fútbol español), Messi asumió el control de la UE Cornellà. La institución catalana cerró su último ejercicio fiscal disponible con una facturación de u$s2,1 millones, lo que representó un avance del 12% frente a los u$s1,8 millones del ejercicio previo. Su estructura de ingresos se fundamentó en la venta de futbolistas por u$s623.000, patrocinios por u$s307.500, convenios con entidades públicas y deportivas por u$s217.000 euros y acuerdos con empresas privadas por u$s196,078.

Pese al repunte del negocio, la UE Cornellà cerró con pérdidas de u$s98.000, aunque logró comprimir sus gastos de personal a u$s741,851 (de los cuales u$s576.000 correspondieron a salarios y u$s166.66 a la Seguridad Social, frente a los u$s977.000 desembolsados en la temporada anterior) con otros gastos de explotación por u$s865.000 sobre un capital social de u$s313.000 euros (1.084 acciones de u7$s289 de valor nominal).

Estados Unidos, Argentina y Uruguay

En Estados Unidos, la llegada de Messi al Inter Miami en la temporada 2023 redefinió las finanzas de la Major League Soccer. El contrato del jugador incluyó una cláusula de participación accionaria dentro de la franquicia de Florida que se activará formalmente tras su retiro profesional. Desde su incorporación, el Inter Miami aceleró la inversión en el mercado de pases con un gasto cercano a los u$s80,6 millones en transferencias, destinando unos u$s49,6 millones solo en el último año, cifra que por sí sola superó todo el incremento del gasto en fichajes de la MLS.

En términos globales, la MLS cerró la temporada 2026 con un gasto récord de u$s370 millones en transferencias (un incremento del 118% en cinco años), mientras que las ventas de jugadores alcanzaron el máximo histórico de u$s218 millones (un 263% más que cinco años atrás). Adicionalmente, la incorporación de transferencias monetarias internas entre clubes de la MLS sumó u$s46 millones en movimiento de mercado, al tiempo que la expansión a 30 equipos elevó la exposición financiera de la liga, ubicando a siete de sus franquicias entre las 30 más valiosas del mundo según Forbes y dejando a Inter Miami en el puesto 86 a nivel mundial por gasto en fichajes con u$s45,4 millones entre 2025 y 2026.

Lionel Messi y su amor por el fútbol, que lo llevó a invertir en cinco clubes de fútbol: Inter Miami, CD Eldense y UE Cornellá, ambos de España, Leones FC de Rosario, y Deportivo LSM, de Uruguay. IA

En el fútbol argentino, Leones FC -fundado el 2 de enero de 2015 por la familia Messi y presidido por su hermano Matías- atravesó una aceleración institucional al obtener la aprobación directa de la AFA para incorporarse a la Primera C (cuarta categoría nacional) de cara a esta temporada 2026. Con una nómina de más de 350 jugadores y jugadoras y convocatorias de inferiores que superaron los 550 aspirantes, el club debió recurrir al alquiler de estadios de terceros para afrontar sus compromisos deportivos, utilizando el recinto Antonio Di Giácomo de Unión de Arroyo Seco (capacidad para 1.000 personas) y canchas auxiliares en el predio Jorge Bernardo Griffa de Newell's Old Boys.

Para resolver su restricción de infraestructura, el entorno familiar presentó la iniciativa "Estación Leones" en Alvear (Gran Rosario), un desarrollo urbano e inmobiliario de 52 hectáreas sobre la Ruta Provincial 21, a unos 15 kilómetros de Rosario, ejecutado por EDECA y JC Basileuo que destinará 9 hectáreas a la sede social del club y la construcción de un estadio multipropósito con capacidad inicial para 15.000 espectadores (con proyección a duplicar su tamaño) enfocado en partidos de AFA, recitales y eventos masivos, acompañado por un trazado de 510 lotes residenciales y 8 espacios comerciales de 1.800 metros cuadrados.

Hay otro detalle que ayuda a entender hasta qué punto el apellido Messi cambió la dimensión del club. Leones FC tiene en sus redes sociales una cantidad de seguidores llamativa para una institución que compite en una categoría menor del fútbol argentino. Su comunidad digital incluso supera a la de varios equipos con mucha más historia y que actualmente juegan en divisiones superiores.

La explicación está, en buena medida, en el vínculo con Lionel Messi. Desde las primeras publicaciones del club, la aparición y el apoyo del capitán argentino ayudaron a que la cuenta ganara una enorme exposición. Hoy, tanto Lionel como Antonela Roccuzzo siguen al club en redes, un detalle que refuerza la particular relación entre la institución y la familia.

El club que nació en Rosario hace poco más de una década ahora tiene una estructura mucho mayor y una comunidad que, en redes, ya juega en otra categoría.

Finalmente, en Uruguay, el Deportivo LSM opera bajo una dinámica económica semi-amateur en la Primera División Amateur (Divisional D de la AUF). Creado originalmente en 2018 como Deportivo LS por Luis Suárez y renombrado tras la incorporación de Messi como cofundador, el club se rige por regulaciones presupuestarias estrictas que prohíben los salarios profesionales y restringen los desembolsos exclusivamente al pago de viáticos operativos.

Sin embargo, el valor del activo radica en su inserción social y digital: tras la construcción de una Ciudad Deportiva en Canelones que brinda contención formativa a 900 jóvenes en 30 categorías amateurs, el club se transformó en la tercera entidad con mayor volumen de seguidores en redes sociales de Uruguay (acumulando 648.000 seguidores en Instagram y 124.000 en comunidades de aficionados), superando el tráfico digital de la mayoría de los clubes profesionales y posicionándose como un fenómeno de audiencia dentro de la pantalla de AUF TV.

En conjunto, el mapa de inversiones vinculadas a Lionel Messi muestra que el negocio detrás de su apellido no responde a un único modelo financiero. Conviven clubes con pérdidas operativas y necesidades de capital, franquicias insertadas en una liga de fuerte expansión comercial, proyectos inmobiliarios asociados al desarrollo de infraestructura deportiva y entidades cuyo principal activo es la audiencia construida alrededor de la marca Messi.

La diferencia entre cada caso también permite dimensionar los distintos niveles de exposición. Mientras el Eldense y el Cornellà exhiben estructuras de ingresos todavía condicionadas por los resultados deportivos y la escala de sus respectivas categorías, el Inter Miami participa de un mercado donde el crecimiento de las transferencias, el valor de las franquicias y la explotación comercial amplían el potencial económico del activo. En Argentina y Uruguay, en tanto, la estrategia se apoya menos en la rentabilidad inmediata y más en la construcción de infraestructura, comunidad, propiedad intelectual y alcance digital.

Así, la participación de Messi en el fútbol comienza a adquirir características propias de una cartera diversificada de activos deportivos. El denominador común no está necesariamente en los balances actuales de cada institución, sino en la capacidad del apellido para multiplicar exposición, atraer capital, generar audiencias y elevar el valor de proyectos que, en algunos casos, todavía se encuentran lejos de alcanzar su madurez financiera.

Para el mercado deportivo, el desafío será convertir ese diferencial de marca en ingresos recurrentes y resultados sostenibles. Para Messi, el proceso representa la transición desde el valor generado dentro de la cancha hacia la construcción de un patrimonio empresarial vinculado al fútbol, el entretenimiento, el desarrollo inmobiliario y las nuevas economías de la atención.