El tráfico aéreo muestra una leve recuperación en América latina, pero Argentina cede lugar en el ranking regional

Brasil, Panamá y Colombia impulsaron la mejora, con crecimientos en sus mercados domésticos e internacionales. Sigue el alerta por el impacto de la suba en el combustible.

Panamá fue el único país cuyo tráfico aéreo creció a un ritmo de dos dígitos en la región.

El tráfico aéreo de América Latina y el Caribe volvió a mostrar señales de recuperación en julio, aunque con una expansión todavía débil frente a los niveles registrados durante los primeros meses del año.

Según el relevamiento de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) , durante ese mes se movilizaron 43,1 millones de pasajeros , lo que representó un crecimiento interanual de apenas 0,7% , equivalente a unos 310.000 pasajeros adicionales.

El resultado significó una mejora respecto de junio, cuando el tráfico regional había registrado una caída de 2,3% , pero estuvo muy por debajo de los incrementos cercanos al 6% observados durante el primer trimestre. De acuerdo con ALTA, la desaceleración comenzó en abril y desde entonces el mercado viene mostrando un comportamiento más moderado.

En ese escenario, Argentina quedó nuevamente entre los mercados que registraron una caída , a diferencia de otros grandes mercados regionales que recuperaron terreno. Brasil, México y Colombia volvieron a mostrar variaciones positivas en julio, mientras Panamá mantuvo un crecimiento de dos dígitos.

La posición argentina resulta particularmente significativa porque la evolución de su mercado aéreo se mueve en sentido diferente al patrón observado en América Latina. Mientras el crecimiento regional estuvo concentrado en el tráfico doméstico y en los vuelos internacionales intrarregionales , Argentina registró una nueva contracción del mercado interno y un incremento de los vuelos internacionales.

El país movilizó en julio 2,89 millones de pasajeros, un 1,1% menos que en el mismo mes de 2025. Si bien el resultado implicó una mejora considerable respecto de junio, cuando la caída había alcanzado el 10,1%, Argentina permaneció en terreno negativo.

El principal problema continuó siendo el cabotaje, tal como lo revelaron estadísticas posteriores correspondientes a agosto, incluidas en informes de la ANAC que todavía no fueron incorporados por ALTA.

Según los datos de la asociación latinoamericana, en julio el tráfico doméstico argentino cayó 7,1% interanual, aunque la reducción fue bastante menor que la registrada en junio, cuando había alcanzado el 17%. Algunas rutas mostraron comportamientos positivos, como Aeroparque-Bariloche, que creció 6,6%, y Aeroparque-Ushuaia, que aumentó 30,4%”. En cambio, Aeroparque-Córdoba cayó 21,2% y Aeroparque-Mendoza disminuyó 13,5%.

La contracción del mercado doméstico fue parcialmente compensada por el comportamiento del segmento internacional. El tráfico internacional argentino creció 5,5% en julio, con aumentos particularmente importantes en las conexiones con Estados Unidos (+30,3%), República Dominicana (+44,5%), Colombia (+16,1%), Panamá (+12,5%) y España (+8,9%). El mercado Argentina-Brasil también volvió a crecer, con una expansión de 3,4%, mientras Argentina-Chile cayó 4,5%.

Brasil, Panamá y Colombia impulsan la recuperación

El contraste con los principales mercados de la región es uno de los datos centrales del informe. Brasil fue el mayor aportante al crecimiento regional en julio, con 11,94 millones de pasajeros, un aumento de 2,4% interanual y 278.000 pasajeros adicionales. El resultado permitió al país volver a terreno positivo luego de la caída de 0,9% registrada en junio.

El mercado brasileño también mostró una combinación diferente a la argentina. El tráfico doméstico aumentó 1,9%, mientras el internacional creció 4,2%. Dentro de este último segmento, la conexión Argentina-Brasil, el mayor mercado intrarregional de América Latina, volvió a crecer 3,4%, luego de haber caído 7,5% en junio.

Panamá fue otro de los mercados que más contribuyó a la expansión regional. Movilizó 2,14 millones de pasajeros, 14,5% más que un año atrás, lo que significó unos 270.000 pasajeros adicionales. El país acumuló así siete meses consecutivos de crecimiento de doble dígito. El incremento se distribuyó entre varios de sus principales mercados: Brasil creció 23,5%, Argentina 12,5%, Chile 17%, Estados Unidos 7,3% y República Dominicana 42,5%.

Colombia, por su parte, movilizó 5,31 millones de pasajeros, con un crecimiento de 2,8% y 144.000 pasajeros adicionales. El país también regresó a terreno positivo luego de la contracción de junio. La expansión estuvo concentrada principalmente en el mercado doméstico, que aumentó 3,5%, mientras el tráfico internacional creció 1,9%.

México también logró salir de una racha negativa. Con 11,07 millones de pasajeros, el mercado mexicano creció 0,7%, luego de cuatro meses consecutivos de contracción. El resultado fue explicado exclusivamente por el mercado doméstico, que aumentó 5%, ya que el tráfico internacional volvió a caer, en este caso 4%.

De esta manera, los cuatro mercados —Brasil, Panamá, Colombia y México— concentraron buena parte de la mejora registrada durante julio y compensaron las caídas de otros países. Brasil, Panamá y Colombia sumaron por sí solos 692.000 pasajeros adicionales frente a julio de 2025.

Una región que apuesta al tráfico dentro de sus fronteras

La estructura del mercado regional permite observar otra diferencia respecto de Argentina. En América Latina y el Caribe, el tráfico doméstico representó en julio el 54,4% del total, mientras que el 45,6% restante correspondió a vuelos internacionales.

Dentro del tráfico internacional, el 12,4% del total de pasajeros correspondió a vuelos intrarregionales, mientras el 33,2% fue extrarregional. En términos de crecimiento, sin embargo, fueron los mercados dentro de la región los que mostraron el mejor desempeño: el tráfico doméstico aumentó 1,3% y el internacional intrarregional 2,6%. En contraste, el tráfico internacional extrarregional cayó 1%.

La diferencia se hace todavía más evidente cuando se observa la demanda medida en pasajeros-kilómetro. Los RPK crecieron 3,2% interanual en julio. El mayor incremento correspondió al tráfico internacional intrarregional, con una suba de 5,7%, seguido por el extrarregional, con 3,3%, mientras el doméstico creció 1,6%.

En Argentina, en cambio, el movimiento de pasajeros muestra una dependencia creciente del mercado internacional como contrapeso de la debilidad del cabotaje. La caída de 7,1% en los vuelos domésticos fue parcialmente compensada por el crecimiento de 5,5% del tráfico internacional.

El principal mercado intrarregional de la zona continúa siendo Argentina-Brasil, que se mantuvo como el corredor de mayor volumen y volvió a crecer en julio. La ruta, sin embargo, mostró una desaceleración respecto del desempeño previo, al pasar de una caída de 7,5% en junio a un crecimiento de 3,4% en julio.

En el segmento extrarregional, la presencia de Estados Unidos es dominante: nueve de los diez principales corredores involucran a ese país. México-Estados Unidos continúa siendo el de mayor volumen, aunque acumula siete meses consecutivos de contracción durante 2026.

Más capacidad, pero con presión sobre la rentabilidad

Otro dato que surge del relevamiento es que las aerolíneas continúan incorporando capacidad pese al crecimiento moderado del tráfico. En julio, los ASK, que miden la capacidad ofrecida, aumentaron 3,1%, mientras que los RPK crecieron 3,2%.

El factor de ocupación promedio de la región se ubicó en 85,9%, prácticamente estable frente al 85,8% de julio de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue diferente según el segmento. Mientras el factor de ocupación internacional extrarregional mejoró 2,4 puntos porcentuales, el doméstico sufrió una caída de 5,4 puntos porcentuales, hasta 80,9%.

La evolución de los costos agrega presión sobre las compañías aéreas. El informe de ALTA advierte sobre la fuerte suba registrada por el combustible para aviación (jet fuel) desde marzo, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

El precio alcanzó u$s3,92 por galón (3,7 litros) en junio, un 77,3% por encima del promedio de 2025. La presión continuó durante los meses siguientes: al 4 de septiembre, el valor llegó a u$s4,20 por galón, un 90,3% superior al promedio del año pasado. ALTA señala que los elevados precios energéticos continúan representando un desafío para la rentabilidad del sector.

El escenario de costos se suma a una recuperación que, en términos regionales, todavía es moderada. Entre enero y julio, América Latina y el Caribe movilizó 283,1 millones de pasajeros, 2% más que durante los primeros siete meses de 2025, equivalente a 5,5 millones de pasajeros adicionales.