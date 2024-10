Sufría de sobrepeso y con 15 años creó su propia manteca de maní, hoy es una multimillonaria que expande su producto a nivel global

Abby Kircher, emprendedora creadora de Abby's Better

La creadora de Abby's Better (Manteca de Abby) contó qué la llevó a emprender este producto. Se encontraba en la búsqueda de llevar adelante un estilo de vida saludable, pero no quería resignarse a comer cosas que no tuvieran un rico sabor, por lo que utilizó nueces y endulzantes naturales para una creación balanceada entre esas características.