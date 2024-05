Supervielle lanza Préstamos Hipotecarios con la tasa más baja del mercado y sin límite de monto

Ya están disponibles los nuevos préstamos destinados a Clientes y no Clientes que busquen adquirir una vivienda, o estén pensando en ampliar o refaccionar su propiedad.

En línea con su compromiso por impulsar el crecimiento económico del país y de su gente, Banco Supervielle lanza Préstamos HipotecariosUVA sin límite de monto, hasta en 30 años y con la tasa más baja del mercado para quienes cobren el sueldo en el banco: 4% los primeros 12 meses y luego 5%. En tanto para clientes que no acrediten sus haberes, la tasa será de un 8% y estará disponible también para no clientes. La nueva línea está destinada a todos los que busquen adquirir su vivienda permanente, no permanente; o bien estén pensando en ampliar o refaccionar su propiedad.