Takenos, la startup argentina que revoluciona el Devconnect: pagos QR para extranjeros en tiempo récord

En el marco del evento cripto global en Buenos Aires, la fintech local activó una funcionalidad que permite a los más de 10.000 visitantes internacionales pagar con QR al tipo de cambio cripto, para brindarles un método de pago más cómodo y seguro.

El foco del mundo cripto está puesto en Buenos Aires. Más de 10.000 extranjeros han arribado al país para el Devconnect , el evento global más importante de Ethereum. Desde hace semanas, las redes sociales se llenaron de publicaciones de profesionales tech de todas partes del mundo, principalmente de Estados Unidos, compartiendo sus experiencias en Bariloche, Mendoza, Iguazú y, sobre todo, Ciudad de Buenos Aires . El evento más importante de la industria convirtió la ciudad en el epicentro de la cúspide tecnológica global por una semana.

A pesar de la enorme oportunidad para Argentina de mostrarse al mundo ante los miles de asistentes al evento, los visitantes se encontraron con un problema logístico clásico: la imposibilidad de abrir cuentas bancarias para hacer sus pagos en el país o verse enfrentados a tipos de cambio menos convenientes.

Takenos decidió brindar una alternativa como respuesta. Reconocidos por su velocidad en el ecosistema emprendedor y fintech, la startup argentina identificó esta necesidad y decidió armar una solución en tiempo récord para que programadores, inversionistas, emprendedores y especialistas del sector pudieran pagar con QR en Argentina, pero a un tipo de cambio más conveniente que la tecnología cripto habilita.

“Cuando vimos que miles de personas no podían pagar ni moverse con facilidad en Argentina, entendimos que había un problema real que podíamos resolver. Nuestro trabajo es ese: reaccionar rápido y construir tecnología útil para la gente. Esta funcionalidad nació en 48 horas, pero refleja algo más profundo: el futuro de los pagos en la región necesita ser simple, seguro y pensado para un mundo que ya es global”, Lucas Posada, fundador y CEO de Takenos.

El desafío: desarrollar la funcionalidad a tiempo. La ejecución fue tan veloz como la idea. Desde el domingo por la tarde, el equipo, desde tecnología y diseño hasta operaciones y marketing, salió a las calles de Palermo Soho, el barrio de su "Takebase" (oficina), para poner a prueba la nueva función. Este martes, la solución que permite a los visitantes pagar como locales ya estaba en funcionamiento.

En una campaña de activación, Takenos decidió interactuar directamente con los usuarios para recibir feedback aplicado in situ. Gracias a la efectividad de la solución, la activación presencial y la viralidad en X, alrededor de 5.000 usuarios extranjeros están haciendo uso de la nueva función.

La experiencia de Devconnect reafirma que Takenos puede responder a problemas reales con tecnología lista para escalar. La adopción inmediata de miles de visitantes internacionales no solo valida la necesidad de pagos digitales simples y sin fricción, sino también el potencial de Takenos como infraestructura regional para mover dólares digitales en tiempo real. Para la compañía, este hito representa un impulso clave en su expansión por Latinoamérica y un mensaje claro para la región que necesita soluciones modernas.