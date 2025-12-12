TecPlata distinguió a Ocean Network Express (ONE) por su aporte al comercio exterior

El trabajo articulado permitió incrementar cinco veces el volumen de su carga. Contribuyó así a potenciar la competitividad de sus clientes y el desarrollo de toda la cadena logística nacional.

Fruto de la articulación estratégica y el trabajo coordinado con la naviera Ocean Network Express (ONE), líder en transporte marítimo internacional, la terminal portuaria TecPlata , perteneciente al grupo ICTSI , incrementó cinco veces el volumen de su carga, contribuyendo así a potenciar la competitividad de sus clientes y el desarrollo de toda la cadena logística nacional.

En el marco de la celebración por logros alcanzados a partir de dicha cooperación, TecPlata entregó un reconocimiento institucional al equipo directivo de ONE por su destacada colaboración, compromiso y rol como aliado estratégico en el crecimiento del comercio exterior argentino.

La estatuilla fue entregada por Juan Pablo Trujillo , CEO de TecPlata, a Tomoya Ishigaki , Vicepresidente de Ocean Network Express y responsable de Corporate & Innovation para Latin America Regional Head Quarter; Luciana Sasso , Directora de Marketing & Commercial; y Fernando Maggi , Presidente de ONE Argentina.

Para Juan Pablo Trujillo, “ONE se está consolidando como la línea con el footprint más amplio en todo el Río de la Plata, con presencia en prácticamente todas las terminales. Eso genera una red de soluciones a medida de cada necesidad”.

Asimismo subrayó que esta estrategia no solo beneficia a los operadores portuarios, sino que “se derrama directamente en los clientes que trabajan con nosotros”.

A lo largo de 2025, la alianza entre TecPlata y ONE permitió fortalecer la conexión entre los principales puertos de Asia con el Río de la Plata y Sudamérica, facilitando que compañías como Newsan incorporen de forma estratégica esta solución logística, que ofrece mayor eficiencia operativa, mejores costos y una conectividad superior.

También ha sido clave para potenciar el movimiento de carga reefer proveniente de Balcarce y Mar del Plata. Para estas ciudades, la ubicación estratégica de TecPlata se consolida como un punto fundamental para operar de forma más sustentable, optimizando distancias, tiempos y condiciones de calidad, elementos esenciales para la competitividad del sector agroalimentario y de los exportadores de productos perecederos.

TecPlata y ONE continúan trabajando de manera conjunta en iniciativas orientadas a fortalecer la operatividad, eficiencia y conectividad regional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del país y con la promoción de un comercio exterior cada vez más competitivo y sostenible.