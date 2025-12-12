Russell Bedford Argentina integra a PKF Audisur y consolida su crecimiento en el mercado local

En línea con su plan estratégico de crecimiento, Russell Bedford Argentina anunció la integración de PKF Audisur , un paso que fortalece su posición entre las firmas líderes de auditoría, consultoría y servicios profesionales del país. A partir de este proceso, ambas organizaciones comenzarán a operar bajo la marca Russell Bedford Argentina, unificando sus capacidades y su presencia en el mercado.

Con esta incorporación, suma el talento y la trayectoria de aproximadamente 50 profesionales, alcanzando una dotación total superior a los 300 colaboradores y ampliando significativamente su alcance, sus capacidades técnicas y su propuesta de valor.

La operación refuerza la presencia de Russell Bedford Argentina en sectores estratégicos, particularmente en Entidades Financieras, Fideicomisos y Calificadoras de Riesgo , y aporta nuevas capacidades para complementar la actual oferta de servicios en el área de Corporate Finance.

Al mismo tiempo, la integración potencia la atención a los clientes del interior del país, ya que abre la posibilidad de incorporar oficinas en Rosario, Córdoba y Salta , ampliando la cobertura geográfica de la firma.

“Esta integración refleja el dinamismo y el crecimiento sostenido de Russell Bedford Argentina, ya que nos permite sumar conocimiento especializado, ampliar nuestras áreas de práctica y elevar aún más la calidad del servicio que ofrecemos. Además, se enmarca en nuestro plan de expansión a corto plazo, orientado a fortalecer nuestros equipos, crecer regionalmente y consolidar nuestra presencia entre las consultoras líderes del mercado argentino”, sostuvo Ariel Goñi, socio de la firma.

Los clientes de PKF Audisur continuarán siendo atendidos, en una primera etapa, por los mismos socios y equipos profesionales, garantizando una transición ordenada y progresiva. De manera gradual, se incorporará la participación de los socios y especialistas de Russell Bedford Argentina, lo que permitirá a los clientes acceder a una oferta ampliada de servicios y a capacidades técnicas adicionales.

Asimismo, aquellos con operaciones o proyección internacional contarán con el acompañamiento de equipos altamente capacitados en normas internacionales, diseño e implementación de estructuras societarias regionales y globales, y servicios de International Tax, respaldados por la red global de Russell Bedford International. La unificación física de los equipos en nuevas oficinas está prevista para abril de 2026.

“La incorporación de los equipos de PKF Audisur forma parte del plan estratégico de crecimiento e inversión de Russell Bedford Argentina, que contempla nuevas operaciones en evaluación, un robusto programa de desarrollo tecnológico y un proceso integral de eficientización que incluye la certificación ISO 27001”, indicó Leandro Justo, socio de la firma.

Actualmente, la firma se posiciona en el puesto 8 de los principales rankings del sector en Argentina, y esta incorporación consolida aún más su crecimiento y liderazgo en el mercado.

Russell Bedford Argentina es una firma con más de 20 años de trayectoria que brinda servicios de Auditoría, Consultoría, Tax & Legal, Outsourcing, Payroll y Servicios Actuariales. Cuenta con un equipo de 300 profesionales que asiste a más de 900 clientes de más de 30 industrias y ocupa el puesto 8 entre las firmas líderes del sector en el país. Forma parte de Russell Bedford International, red global ubicada entre las 20 firmas de auditoría más grandes del mundo, con presencia en 110 países y 375 oficinas, y que cuenta con la certificación Approved Transnational Audit Firm (ATAF).