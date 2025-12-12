Fue director ejecutivo de Google, acumuló millones y ahora se dedica a la filantropía

El empresario dejó su marca con una gran trayectoria en el sector digital y hoy su labor solidaria es la prioridad en su agenda.

El nombre de Eric Schmidt aparece entre los grandes referentes del sector tecnológico por su rol fundamental dentro de una de las compañías más influyentes del planeta. Su gestión marcó una nueva e importante etapa dentro de la expansión global de Google .

Con su sorpresivo retiro de la actividad corporativa, su principal interés se fue hacia los proyectos solidarios que abarcan ciencia marina, educación y apoyo a jóvenes con alto potencial académico.

Eric Emerson Schmidt desarrolló una carrera extensa dentro del mundo digital y alcanzó notoriedad como líder de Google , donde ocupó puestos importantes durante años. Su mirada estratégica ayudó a convertir a la empresa en una potencia de alcance mundial y le permitió construir una gran fortuna .

Junto con su esposa, Wendy Schmidt, impulsó numerosas iniciativas orientadas al cuidado ambiental y al fortalecimiento de oportunidades para adolescentes talentosos. La pareja creó tres organizaciones con misiones diferentes, pero complementarias.

El Instituto Oceánico Schmidt financia embarcaciones dedicadas a investigaciones científicas enfocadas en la preservación de los mares. La Fundación de la Familia Schmidt reúne proyectos que abordan múltiples desafíos ecológicos. Por último el Fondo Eric y Wendy Schmidt para la Innovación Estratégica se concentra en jóvenes sobresalientes de distintas partes del mundo.

En 2021, mediante esta última institución, anunciaron una inversión de 1.000 millones de dólares destinada a becas universitarias completas, programas de acompañamiento y oportunidades educativas. Gracias a este aporte, cada año cien estudiantes accedieron a formación de primer nivel.

Patrimonio de Eric Schmidt

Las estimaciones ubican su fortuna al rededor de los 21.500 millones de dólares. Aunque la caída de las acciones de Alphabet redujo su riqueza respecto de años anteriores, Schmidt mantiene su lugar entre los empresarios más ricos del sector tecnológico.

A lo largo de su vida donó alrededor del 6% de su patrimonio, una cifra que alcanza los 1.440 millones de dólares, distribuidos entre distintas áreas de investigación, educación y sustentabilidad. Su labor se sostiene mediante las tres fundaciones que creó junto a Wendy, desde donde canaliza recursos para proyectos globales.