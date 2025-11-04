TecPlata incrementa la frecuencia de su servicio LOG-IN y amplia su capacidad operativa







La terminal de contenedores de la Región Metropolitana de Buenos Aires busca potenciar la conectividad con Brasil y sumar alternativas logísticas para el hinterland bonaerense.

TecPlata es una terminal portuaria multipropósito ubicada en el Puerto La Plata. Cuenta con infraestructura de clase mundial, equipamiento de última generación y servicios logísticos integrales.

A partir de noviembre, y con el objetivo de continuar consolidando su conexión directa con los puertos Brasil y fortalecer las oportunidades de comercio exterior para la región, TecPlata, la terminal de contenedores de la Región Metropolitana de Buenos Aires incrementará la frecuencia del servicio de cabotaje y feeder de LOG-IN, el cual contará con tres recaladas confirmadas, previstas para los días 11, 18 y 25 de noviembre.

Asimismo, suma una nueva embarcación a la rotación: el buque Endurance arribará a TecPlata el próximo 18 de noviembre, ampliando de esta forma la capacidad operativa de dicha terminal.

Esta continuidad en las recaladas refleja el compromiso de LOG-IN y TecPlata con el fortalecimiento de la conectividad marítima regional y la promoción del comercio exterior argentino, ofreciendo una alternativa competitiva, segura y sustentable para el movimiento de contenedores.

Con infraestructura moderna, equipamiento de última generación y un enfoque en la eficiencia operativa, TecPlata se consolida como una plataforma estratégica para la expansión del comercio marítimo del país, brindando soluciones integradas a las necesidades logísticas del hinterland bonaerense.