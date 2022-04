Guerra millonaria: duros cruces entre Elon Musk y Bill Gates

Cómo fue la conversación entre Musk y Gates

La primera captura muestra un intercambio en el que Gates confirma un día y una hora para reunirse. “Genial”, respondió Musk. En los siguientes mensajes Gates le informa haber aterrizado para el encuentro.

“¿Todavía tienes una posición corta de 500 millones de dólares contra Tesla?”, escribió minutos después el empresario sudafricano. "Siento decir que no la he cerrado. Me gustaría discutir las posibilidades de filantropía", respondió Gates.

Pero Musk, que ya había confirmado su sospecha, fue tajante: “Lo siento, pero no puedo tomar en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tenés una posición corta masiva contra Tesla, la empresa que más está haciendo para resolver el cambio climático”.

Una posición corta, en el lenguaje empresarial y financiero, significa que un inversor vende una acción que ha tomado prestada con el objetivo de volver a comprarla más tarde a un precio más bajo. De esta manera, apuesta a la caída del valor de la acción.

El usuario de Twitter @WholeMarsBlog subió la conversación y le preguntó publicamente a Musk sobre su veracidad: "Aparentemente, Bill Gates contactó a @elonmusk para hablar sobre 'filantropía sobre el cambio climático', pero Elon preguntó si todavía tenía una posición corta de 500 millones de dólares en $TSLA. Bill dijo que no lo ha cerrado, por lo que Elon le dijo que se fuera. Ni idea si esto es cierto jajaja". El dueño de Tesla tuiteó que eran reales pero que él no las había filtrado y expresó que debían haber salido “a través de amigos de amigos”.

Posteriormente, el empresario que acaba de comprar Twitter tuiteó un meme de Gates en el que lo comparaba con un emoji del hombre embarazado y escribió: "en caso de que necesites perder una erección rápido".

https://twitter.com/elonmusk/status/1517707521343082496 in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

"Me enteré por varias personas en el TED de que Gates seguía teniendo 500 millones de dólares en contra de Tesla, por lo que le pregunté, así que no es exactamente un alto secreto”, añadió Musk en su explicación.

No se conocieron las fechas de la conversación filtrada, pero el dueño de Tesla ya había declarado anteriormente estar al tanto de las apuestas de Gates contra Tesla en la bolsa.

La mala relación entre dos de las personas más ricas del planeta tiene larga data. En el pasado ya habían protagonizado diferentes cruces por temas centrales como los vehículos eléctricos, el COVID-19 y la colonización en Marte. Incluso en una ocasión Musk llegó a calificarlo como un "cabeza hueca" y lo invitó a no opinar sobre temas sanitarios que sean importantes para la población mundial.

En noviembre del año pasado Elon Musk superó a Jeff Bezos y a Bill Gates en la lista de millonarios de la Revista Forbes, con un patrimonio de u$s268.000 millones. Bill Gates, por su parte, quedó tercero en el ranking y desde hace ya un tiempo se dedica a temas globales y actividades filantrópicas de su Fundación "Bill y Melinda Gates".