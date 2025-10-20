Tiendanube acelera con inteligencia artificial y apunta al millón de marcas en Latinoamérica

Con más de 170.000 tiendas activas y una inversión de u$s10 millones en IA, la compañía argentina refuerza su liderazgo en e-commerce directo al consumidor.

En el primer semestre de 2025, las marcas que operan con Tiendanube aumentaron un 114% su facturación interanual.

Mientras el consumo online consolida su peso en la economía latinoamericana y las marcas buscan ganar autonomía frente a los grandes marketplaces, Tiendanube emerge como un actor clave en la transformación digital del comercio minorista . El unicornio argentino, fundado hace 15 años y presente en cinco países, superó las 170.000 tiendas activas en la región, con 60.000 marcas argentinas que hoy venden a través de su plataforma. En el primer semestre de 2025, las marcas que operan con Tiendanube aumentaron un 114% su facturación interanual y un 40% la cantidad de órdenes de compra , cifras que marcan el ritmo de un negocio que no se detiene.

“Fue un semestre complejo, con un contexto económico difícil, pero el crecimiento fue claro. Nuestros clientes vendieron más, en promedio, lo que muestra que el canal online sigue ganando peso en las estrategias de venta”, explica Alejandro Vázquez , cofundador y presidente de Tiendanube.

El ejecutivo resalta que detrás de ese salto hay un cambio estructural en los hábitos de consumo y en la madurez de las empresas: “Cuando empezamos, menos del 1% del retail era online. Hoy ronda el 12% y todavía hay muchísimo espacio para seguir creciendo. En China es el 50%, y aunque no vamos a llegar ahí en cinco años, estamos caminando en esa dirección”.

A lo largo de su trayectoria, Tiendanube se consolidó como una plataforma integral para emprendedores y empresas consolidadas , con soluciones de pagos, envíos, marketing y atención al cliente que buscan facilitar la operación y escalar el negocio. “Seguimos atendiendo a los pequeños negocios o a los que recién empiezan, incluso con un plan gratuito, pero también sumamos un nuevo perfil de cliente: las grandes marcas del retail que ya procesan 60.000 pedidos por mes”, señala Vázquez.

Esa evolución se refleja en el segmento Tiendanube Evolución , pensado para operaciones de mayor escala, que ya reúne 3.000 marcas y concentra el 40% del total de ventas procesadas en la plataforma. “Nuestro top 1 de clientes representa menos del 1% del negocio total. Hay una concentración natural, pero el modelo está descentralizado. Crecimos de abajo hacia arriba, y eso nos da solidez”, describe.

Entre los casos emblemáticos menciona a Ganga Home, marca que nació como emprendimiento digital y hoy se convirtió en una cadena con locales físicos. “Empezaron literalmente con unos pocos cientos de dólares y hoy son un caso de éxito. Eso demuestra lo que buscamos: bajar las barreras para emprender y acompañar todo el recorrido de crecimiento”, agrega el empresario.

Ale Vazquez tienda nube Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube.

La apuesta por la inteligencia artificial

En 2025, Tiendanube profundizó su estrategia tecnológica con una inversión de u$s10 millones en inteligencia artificial, destinada a desarrollar soluciones que mejoren la productividad y la experiencia de compra. El lanzamiento más destacado es Chat Nube, el primer asistente virtual nativo de e-commerce para Latinoamérica, que opera dentro de WhatsApp Business.

“WhatsApp es el canal más usado en la región, tanto para hablar con amigos como para comprar. Vimos ahí una oportunidad única: integrar la conversación en un canal natural para el consumidor”, explica Vázquez. Chat Nube permite a las marcas ofrecer atención personalizada las 24 horas, interpretar imágenes, audios y errores tipográficos, y mantener el tono y estilo de cada marca.

“Queremos que el consumidor sienta que le está hablando directamente el fundador o la fundadora de la marca, con su mismo tono de voz y cercanía”, cuenta. En pocos meses, más de mil marcas ya lo implementaron y la herramienta resuelve siete de cada diez consultas.

El ejecutivo destaca que la IA no busca reemplazar al trabajo humano sino potenciarlo. “A veces se asocia la inteligencia artificial con reducción de personal, pero es todo lo contrario: ayuda a que las pymes sean más productivas, aumenten sus márgenes y crezcan de forma sustentable. Eso termina generando más empleo y mejor servicio”, afirma.

Hacia un nuevo mapa del comercio digital

Tiendanube es hoy la mayor plataforma de e-commerce en Argentina y Brasil, y avanza también en México, Colombia y Chile. Su objetivo a mediano plazo es alcanzar el millón de marcas y consolidar su presencia en todo el continente. “En Argentina, cerca del 15% de las pymes formales tiene e-commerce propio. Eso significa que hay un 85% que todavía no está digitalizado, y ahí está la oportunidad”, subraya Vázquez.

De acuerdo con sus datos, del total del comercio online argentino, alrededor del 9% pasa por Tiendanube. “Queremos llegar al 12% en los próximos cinco años. Y eso lo vamos a lograr ayudando a más marcas, grandes y chicas, con tecnología, acompañamiento y soluciones que simplifiquen el día a día”, dice.

La compañía cuenta actualmente con 1.400 empleados, de los cuales 400 trabajan en producto y tecnología. En los últimos meses, su equipo realizó más de 100 lanzamientos y actualizaciones, enfocados en automatización, omnicanalidad e integración entre el canal online y las tiendas físicas.

“Estamos construyendo el ecosistema de comercio electrónico directo al consumidor más grande de América Latina. Y lo hacemos con una visión clara: que cada marca, sin importar su tamaño, pueda vender más, crecer y mantener el control total de su negocio”, concluye Vázquez.