El meme que llevó a un trader de criptomonedas a ganar dos millones de dólares







Una jugada rápida, un meme viral y el ecosistema impredecible de las criptomonedas convirtieron pocos dólares en millones en cuestión de horas.

Un hackeo, una broma y una reacción en cadena: así nació un token que disparó su valor y convirtió a un trader en millonario en tiempo récord. Depositphotos

Las criptomonedas pueden parecer impredecibles, pero a veces un chiste viral logra un efecto dominó que multiplica fortunas. Esa fue la situación cuando una simple publicación generó un torbellino especulativo que disparó el precio de un token. En ese caos, un inversor transformó una jugada insólita en millones de dólares.

La clave estuvo en el momento justo: el hackeo de una cuenta oficial, la creación de una memecoin y una referencia en redes por parte de un peso pesado del sector. Con esa mezcla explosiva, un trader se metió temprano y surfeó una ola de compras frenéticas que lo catapultó directo al club de los ganadores.

computadora En el universo de las criptomonedas, un meme inesperado desató una suba explosiva que transformó una inversión mínima en millones de dólares. freepik.es Cómo un trader convirtió tres mil dólares en dos millones en horas Todo arrancó cuando se hackeó la cuenta oficial de BNB Chain en X. El atacante, en lugar de vaciar fondos, publicó enlaces de phishing y robó apenas unos pocos miles. Ese detalle encendió la chispa de una broma interna: la creación del token "4" como símbolo del ataque.

El giro inesperado llegó cuando CZ, ex CEO de Binance, publicó un mensaje haciendo alusión al incidente. Esa mención viralizó el token y atrajo la atención de miles de especuladores, bots y plataformas de trading automático. La liquidez era escasa y el precio subió como un cohete.

En medio de esa locura, una dirección identificada como "0x872" ingresó con una inversión inicial de unos tres mil dólares. Con cada orden de compra, el valor del token trepaba sin freno, y esa modesta apuesta terminó multiplicándose hasta los dos millones en pantalla. Todo ocurrió en cuestión de horas.

Pero el final no fue tan claro. Aunque la wallet mantuvo la mayor parte del capital sin vender, la exposición a un pool tan frágil podía significar una caída abrupta con una sola orden. Aun así, el caso se convirtió en ejemplo de cómo el tiempo, la velocidad y un poco de locura digital pueden alterar un destino financiero en un abrir y cerrar de ojos.

Temas Millones

Criptomonedas