Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple en septiembre y lo reemplazará John Ternus + Seguir en









La empresa anunció el reordenamiento a través de un comunicado en el que informaron que Cook pasará a ser presidente ejecutivo.

El histórico CEO de Apple, Tim Cook, dejará la conducción ejecutiva de la empresa en septiembre, luego de más de 15 años al frente de compañía tecnológica tras la muerte de Steve Jobs. Su reemplazante será John Ternus, actual directivo y responsable de productos como iPhone y Mac.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Apple confirmó este lunes que la reestructuración de la primera plana de la firma, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración, es "el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo" y destacó que Cook seguirá en su rol durante los próximos meses para garantizar una transición ordenada.

Trabajará estrechamente con Ternus antes de asumir su nuevo rol, como Presidente Ejecutivo. cargo con el cual "mantendrá un papel estratégico, especialmente en la relación con gobiernos y actores globales”.

En el comunicado, Cook aseguró que ser CEO de Apple fue "el mayor privilegio de mi vida" y agradeció "haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo”.

"Amo Apple con todo mi ser", dijo el ejecutivo y destacó haber podido liderar las riendas "de una compañía tan extraordinaria" durante tanto tiempo. Cook accedió al cargo en agosto de 2011, luego del fallecimiento de su antecesor y fundador de la compañía, Steve Jobs.

Respecto a su reemplazante, lo definió como "un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables" y que tiene "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor". "Sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro", dijo Cook. Aseguró además tener "plena confianza en sus capacidades y en su carácter" y, respecto a los próximos meses, afirmó que espera "trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo cargo como presidente ejecutivo”. Noticia en desarrollo.-

Temas Apple