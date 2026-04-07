Apple enfrenta contratiempos en la producción de su primer iPhone plegable

El lanzamiento era esperado entre fines de 2026 y 2027. Sin embargo, problemas en la cadena de fabricación podrían retrasar los calendarios de entrega.

Apple se encuentra en pleno desarrollo de su primer iPhone plegable , algo por lo que otras gigantes de la industria de los celulares - como Motorola, Samsung y más - ya apostaron anteriormente. Sin embargo, la compañía de la manzana afronta contratiempos en la fase de pruebas de ingeniería que podría generar retrasos en su producción masiva y en el calendario de envíos.

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En detalle, en el peor de los escenarios, los problemas de desarrollo técnico podrían retrasar los primeros envíos plegables por varios meses, según consignó un informe de la agencia asiática Nikkei.

En detalle, el citado informe explica que durante la fase inicial de pruebas de producción surgieron más problemas de los esperados. Así, el cumplimiento del calendario entra en zona de riesgo, ya que se precisará más tiempo para resolverlos y realizar los ajustes necesarios.

Es una de las incógnitas que más ruido hace hoy en el negocio global de los smartphones: cuándo lanzará Apple su primer iPhone plegable y, sobre todo, cuánto costará .

Aunque la compañía todavía no confirmó oficialmente ni el desarrollo del equipo ni su nombre comercial, los reportes de analistas y medios especializados ya empiezan a delinear un escenario bastante concreto para el que, por ahora, se conoce de forma informal como iPhone Fold .

Archivo. Apple afronta problemas para ingresar en el mercado de los celulares plegables.

Cuándo se lanzaría el iPhone Fold

Una de las estimaciones más citadas en las últimas horas llegó desde Tim Long, analista de Barclays, quien sostuvo en un informe reciente que el dispositivo llegaría después de los iPhone 18 Pro. El mismo sería entre finales de 2026 y 2027.

Ese dato alimenta la idea de que Apple todavía no tiene listo su ingreso formal al segmento plegable, una categoría en la que Samsung ya lleva varios años de ventaja con su línea Galaxy Z Fold.

La apuesta de Apple, según las filtraciones que circulan en el mercado, iría justamente en esa dirección: un teléfono con formato tradicional al estar cerrado, pero que al desplegarse ofrezca una experiencia más cercana a una mini tablet.

Cómo sería el primer iPhone plegable de Apple

De acuerdo con las versiones que manejan analistas de la industria, el equipo tendría una pantalla interna de 7,75 pulgadas cuando esté abierto.

En tanto, al cerrarse, ofrecería un panel exterior de 5,49 pulgadas, con una lógica de uso similar a la que ya popularizaron otros fabricantes dentro del segmento premium plegable.

Por ahora, el nombre “iPhone Fold” sigue siendo puramente especulativo. Apple no solo no validó esa denominación, sino que tampoco hizo anuncios formales sobre el desarrollo del producto.

En precio, todo indica que Apple no apuntará precisamente a un lanzamiento masivo. La referencia que hoy más circula entre analistas es la de Bloomberg, que proyecta un valor de “al menos 2.000 dólares” para el equipo.

Ese piso deja abierta la puerta a una franja todavía más alta, con estimaciones que ya ubican al dispositivo en un rango de entre u$s2.000 y u$s2.500, dependiendo de la configuración final y de la estrategia comercial con la que llegue al mercado.

El impacto en Apple en Wall Street

Las versiones sobre posibles problemas en el desarrollo del equipo también tuvieron una lectura inmediata en el mercado.

Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) cayeron 0,8% el martes por la mañana, en medio de un clima de debilidad general para el sector tecnológico.

apple logo.jpg Las acciones de Apple cayeron 0,8% el martes por la mañana. Depositphotos

En paralelo, los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 0,5%, en una rueda ya complicada para las grandes tecnológicas.

El movimiento se dio luego de un informe de Nikkei Asia, publicado el lunes por la noche, que advirtió sobre desafíos de ingeniería en la fase de pruebas del primer iPhone plegable.