WhatsApp llega a Apple CarPlay con una app para conductores

La nueva herramienta busca combinar comunicación y seguridad al manejar, con una interfaz adaptada para usarse a la hora de conducir un vehículo.

Permite acceder a chats y llamadas desde la pantalla del vehículo, con funciones limitadas.

La expansión de las mensajes ya no se limita solo a los teléfonos. WhatsApp da un paso clave con Apple CarPlay, el sistema de Apple pensado para vehículos . Es una novedad debido a que introduce una aplicación específica diseñada exclusivamente para ser utilizada directamente desde la pantalla del auto.

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Hasta ahora, quienes usaban esta plataforma dentro del vehículo dependían casi exclusivamente de comandos de voz mediante Siri. Sin embargo, la nueva versión beta propone un cambio importante en la experiencia , al sumar una interfaz visual simplificada que permite acceder a funciones clave.

Con esta nueva aplicación, WhatsApp no solo amplía su ecosistema, sino que tambié n se incorpora al futuro de los vehículos conectados.

La nueva aplicación de WhatsApp para CarPlay tiene una interfaz pensada específicamente para conductores. Lejos de replicar la del celular, el sistema ofrece un diseño más minimalista. Al abrir la app desde la pantalla del vehículo, el usuario accede a una lista de chats recientes, que incluye conversaciones de las últimas semanas.

WhatsApp ya no permite capturar pantalla de las fotos de perfil.

Esta vista no permite leer mensajes completos ni navegar por el historial , una limitación intencional que busca evitar distracciones. Sin embargo, sí brinda información suficiente para:

Identificar contactos

Ver si hay mensajes nuevos

Iniciar una conversación

Realizar una llamada.

Otra función destacada es la posibilidad de iniciar nuevos chats sin depender exclusivamente de comandos de voz. Mediante la opción “Nuevo mensaje”, el usuario puede buscar contactos de su agenda y comenzar una conversación desde la pantalla del auto.

Además, la app incorpora una sección dedicada al historial de llamadas, donde se pueden ver:

Comunicaciones realizadas: recibidas o perdidas

Datos básicos como: nombre del contacto y fecha.

Es posible devolver una llamada con un solo toque y por último, la pestaña de contactos favoritos permite acceder rápidamente a las personas más importantes.

carplay2

¿Puede ser una distracción al volante?

La demanda de conectividad constante ya es unicamente para el hogar o trabajo, sino que se extiende a todos los momentos del día, incluido el tiempo al volante. Las empresas tecnológicas responden a esta tendencia con desarrollos que buscan adaptarse a cada contexto.

La llegada de una aplicación visual de mensajería a la pantalla del auto abre inevitablemente un debate sobre la seguridad. Si bien la propuesta apunta a mejorar la experiencia del usuario, también plantea interrogantes sobre la conectividad y concentración al conducir.

Desde el diseño, WhatsApp intenta minimizar riesgos.

No se puede leer mensajes largos

Acceder a archivos multimedia

Revisar conversaciones completas

Todo esto esta pensado con el objetivo de evitar distracciones. La interfaz muestra solo información básica, suficiente para tomar decisiones rápidas pero no tanta para fomentar descuidos.

Además, el sistema mantiene la integración con comandos de voz, lo que permite a los usuarios optar por una experiencia completamente manos libres. Con esa opción se puede:

Enviar mensajes dictados sin tocar la pantalla

Escuchar mensajes entrantes leídos en voz alta

Responder conversaciones sin escribir

Iniciar llamadas de voz a contactos guardados

Consultar quién envió el último mensaje

Enviar audios de forma completamente manos libres

Buscar contactos y comenzar nuevas conversaciones

Reproducir notificaciones sin desviar la atención del camino

Sin embargo, el riesgo de distracción no desaparece, porque inclusive una interacción corta con la pantalla puede desviar la atención. Por eso, especialistas en seguridad vial suelen insistir en que cualquier uso de dispositivos durante la conducción debe ser limitado y, en lo posible, evitado en tráfico intenso o rutas de alta velocidad.

La integración con el automóvil representa un desafío particular, ya que combina dos mundos con prioridades distintas y también refleja cambios en los hábitos de los usuarios.