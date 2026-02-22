Todos cobran millones al año: la historia de la tribu Shakopee Mdewakanton y sus afortunados miembros + Seguir en









Esta pequeña comunidad logró asentarse gracias a su gran visión para los negocios, consiguiendo que todos sus integrantes sean millonarios.

Lograron aprovechar su territorio para forjar una auténtica fortuna para su pequeña comunidad. Comunidad de Shakopee Mdewakanton

El desarrollo de la industria del entretenimiento en Norteamérica transformó el destino económico de distintas comunidades originarias a niveles inimaginables. El caso más extremo de esta evolución ocurre en el estado de Minnesota, donde un pequeño grupo nativo logró crear un imperio que recauda millones de dólares.

Pasar de depender de la ayuda del Estado a vivir rodeados de lujos absolutos parece el guion de una película, pero ocurrió en la vida real. La tribu Shakopee Mdewakanton vive con ganancias inimaginables para muchos, con todos los gustos asegurados y un sistema que se ve muy sostenible al paso del tiempo.

Shakopee Mdewakanton comunidad La vista aérea de la comunidad de los Shakopee Mdewakanton, que produce millones de ganancias al año. Comunidad de Shakopee Mdewakanton 500 miembros y miles de millones en ganancias: qué es la tribu Shakopee Mdewakanton La comunidad Shakopee Mdewakanton es dueña absoluta de los complejos Mystic Lake y Little Six, dos salas de juego que concentran una recaudación de 1.4 mil millones de dólares anuales en su región. Al estar registrados como una reserva soberana, sus 480 integrantes dividen directamente las enormes ganancias corporativas y cada adulto recibe un pago mensual de 84 mil dólares, sumando un ingreso garantizado de 1.1 millones al año libre de impuestos estatales.

Semejante nivel de ganancias incondicionales generó que el desempleo voluntario dentro de la reserva alcance el 99,2% en la actualidad. Sin la necesidad económica de salir a trabajar, la mayoría de los miembros pasa sus días en imponentes propiedades de lujo, manejando autos de alta gama o disfrutando del campo de golf profesional que la propia tribu construyó junto a su hotel de 600 habitaciones.

Embed - A Remarkable People: The Shakopee Mdewakanton Sioux Community La realidad financiera de este grupo contrasta de forma brutal con su pasado cercano, ya que durante la década del setenta sobrevivían en casas rodantes y dependían de las raciones de comida del gobierno. Hoy, posicionados como la tribu nativa más rica de Estados Unidos, destinan parte de su inmenso patrimonio a la filantropía y ya entregaron más de 243.5 millones de dólares en donaciones directas a otras poblaciones indígenas que todavía viven en la pobreza.

Temas Millones