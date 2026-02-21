El reconocido actor que utilizó sus millones para pagar las deudas de más de 900 desconocidos + Seguir en









Un inesperado acto de total generosidad que cambió la vida de muchos jóvenes en la República de Gales.

Salvó a 900 personas de deudas que no podían pagar con sus millones. Imagen: David Livingston/Getty Images

Michael Sheen, el aclamado actor galés conocido por sus papeles en Good Omens, The Twilight Saga y Frost/Nixon, ha dado un giro radical a su vida financiera al declararse un "actor sin fines de lucro". En un acto de generosidad sin precedentes, Sheen utilizó su fortuna para liberar a más de 900 personas de una carga económica que los mantenía sumergidos en la desesperación.

Esta acción no fue una simple donación, sino una estrategia inteligente para combatir las prácticas de las entidades financieras depredadoras. Al comprar y cancelar deudas por un valor millonario, Sheen no solo proporcionó un alivio inmediato a cientos de familias en su Gales natal, sino que también puso el foco en la crisis de endeudamiento que afecta a las clases trabajadoras.

Michael Sheen Rescató a 900 jóvenes de deudas impagables con sus ahorros. Imagen: BBC/Getty Images Quién es Michael Sheen y cuál fue su generosa acción Michael Sheen es uno de los actores más respetados de su generación, famoso por su capacidad camaleónica para interpretar a figuras reales como Tony Blair o David Frost. Sin embargo, su mayor legado podría no estar en la pantalla, sino en su activismo social.

En 2021, tras vender sus dos casas para asegurar la financiación de la Copa Mundial de Sin Techo (Homeless World Cup) en Cardiff, Sheen decidió que sus ganancias futuras se destinarían principalmente a causas sociales. Su acción más impactante consistió en destinar aproximadamente US$130,000 (£100,000) de su propio dinero para fundar una empresa de adquisición de deuda.

Michael Sheen En la actualidad, se ha declarado como un "actor sin fines de lucro". Imagen: movieweb Al igual que hacen las agencias de cobranza, compró "paquetes" de deudas vencidas a una fracción de su valor real, pero en lugar de perseguir a los deudores, canceló de inmediato los $1.3 millones (£1 millón) que sumaban los préstamos de 900 desconocidos. Esta medida benefició principalmente a jóvenes de entre 25 y 35 años en el sur de Gales, dándoles una segunda oportunidad frente a intereses asfixiantes.

El patrimonio de Michael Sheen A inicios de 2026, el patrimonio neto de Michael Sheen se estima en aproximadamente 16 millones de dólares, según sitios especializados. Aunque esta cifra es considerable, es notablemente inferior a la de otros actores de su calibre debido a su decisión consciente de reinvertir gran parte de sus ingresos en proyectos filantrópicos y apoyo comunitario en su país de origen. Es importante destacar que Sheen ha admitido públicamente que en ocasiones "hace malabares" con sus finanzas personales debido a su compromiso de no acumular riqueza excedente. Para él, su fortuna es una herramienta de cambio social más que un fin en sí mismo, consolidando su estatus no solo como una estrella de Hollywood, sino como un verdadero tesoro nacional en el Reino Unido.

