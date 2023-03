¿Trabajarías en una empresa con la que no compartís sus valores?

Del informe surge que el 45% de los argentinos no aceptaría un trabajo en una empresa cuyo negocio no esté alineado con sus valores en cuestiones sociales y medioambientales, marca que se ubica 3 puntos porcentuales por encima de la media arrojada a nivel global, donde el 42% de los consultados indicó que declinaría una oferta laboral de un empleador con quien no comparte valores.