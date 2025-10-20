Transformó el tratamiento del Alzheimer y generó miles de millones: la historia de Herriot Tabuteau







Logró imponerse en la industria farmacéutica, ayudar a millones y lograr una fortuna gracias a los medicamentos para tratar el Alzheimer.

Logró ayudar a millones y cosechar una fortuna gracias a su trabajo en la industria farmacéutica.

El mundo de las farmacéuticas logra darles a muchos empresarios ganancias de millones, pero también puede ser un verdadero dolor de cabeza para quienes buscan constantemente avances sin tantos problemas burocráticos. Ante la falta de fondos o de confianza de las mismas, muchos no logran realizarse en tiempo y forma.

Herriot Tabuteau buscó la forma de imponerse ante estos dramas y logró avances en enfermedades graves, siendo su gran obra uno de los medicamentos que ha ayudado a quienes padecen Alzheimer. Si bien construyó una fortuna, también encontró la manera de que su producto llegue a quienes más sufren la enfermedad.

Quién es Herriot Tabuteau y cómo se convirtió en multimillonario Herriot Tabuteau se graduó como médico en la Universidad de Carolina del Norte en 1995, especializándose en neurociencia. Su interés por el cerebro lo llevó a estudiar cómo tratar desórdenes como la depresión y la agitación en el Alzheimer, síntomas que afectan a millones sin soluciones efectivas. Trabajó en investigación clínica antes de explorar el mundo financiero.

Tras graduarse, entró en Goldman Sachs como analista de inversión en salud. Luego, en fondos como HealthCor, evaluó empresas farmacéuticas, aprendiendo cómo desarrollar medicamentos rentables. Esta experiencia le dio una visión única: combinar ciencia con estrategias financieras para crear tratamientos innovadores sin depender de grandes laboratorios.

En 2012, fundó Axsome Therapeutics en Nueva York, enfocando sus estudios en el sistema nervioso central. Con un equipo pequeño, desarrolló Auvelity, un antidepresivo aprobado en 2021 que combina dextrometorfano y bupropión. Actúa en una semana, ayudando al 30% de los 21 millones de estadounidenses con depresión resistente.

En 2025, Axsome logró dos hitos: Symbravo, aprobado para migrañas, y AXS-05, autorizado para la agitación en los pacientes con Alzheimer, un síntoma de inquietud extrema que afecta al 70% de los 6.2 millones de pacientes. Este fármaco reduce síntomas en un 40% sin riesgos de antipsicóticos. Con 200 patentes, Tabuteau revolucionó la neurociencia. Miles de millones: el patrimonio de Herriot Tabuteau La fortuna de Tabuteau se estima en 1.1 mil millones de dólares en 2025. Su 15% de Axsome Therapeutics, valorada en 6.1 mil millones, es la base de su riqueza. Auvelity genera 495 mil dólares anuales, y Symbravo y AXS-05 prometen ventas de 1.5 a 3 mil millones. A través de su fundación, dona millones a educación y salud mental. Este año, dio 10 millones a Columbia University para becas de medicina y a la Universidad de Rice para neurociencia. Su riqueza, sostenida por Axsome, refleja un compromiso con la innovación y la comunidad médica.

