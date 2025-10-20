Dejó su puesto en OpenAI para ganar millones con su propia empresa de Inteligencia Artificial: quién es Dario Amodei







A pesar de especializarse en esta tecnología, el investigador advirtió sobre los riesgos de la misma, sus impactos en el empleo y la necesidad de regulación de su uso.

Dario Amodei trabajó para OpenAI durante 5 años y llegó a ser vicepresidente de investigación. Wikimedia Commons

La Inteligencia Artificial se convirtió en una herramienta de uso cotidiano en todo el mundo. Sin embargo, muchas personas alertan sobre los peligros de su uso, como es el caso de Dario Amodei, un empresario estadounidense que desarrolló su propia startup de IA, llamada Antrophic, con el objetivo de ofrecer sistemas más seguros.

Además de su trabajo con su empresa, Amodei, quien fue nombrado como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Times, también es reconocido por su gran labor el OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT. De hecho, en 2023 se le ofreció reemplazar a su actual CEO, Sam Altman, pero rechazó la propuesta.

Quién es Dario Amodei, el creador de Antrophic Dario Amodei 1

Dario Amodei es un investigador y empresario nacido en 1983 especializado en IA. Obtuvo una licenciatura en física en la Universidad de Stanford y luego, realizó un doctorado en la Universidad de Princeton, donde se especializó en biofísica. Trabajó como investigador en la empresa multinacional Baidu y el Google, hasta que en 2016 llegó a OpenAI.

En esta empresa trabajó en los modelos de inteligencia artificial GPT-2 y GPT-3, y llegó a ser vicepresidente del área de investigación. Sin embargo, en 2020 se fue de la empresa y al año siguiente, creó la empresa Antrophic junto a otros 6 ex trabajadores de OpenAI y su hermana, Daniela Amodei. El objetivo de esta compañía era centrarse en la seguridad de la inteligencia artificial y crear modelos confiables y más seguros.

Patrimonio neto de Dario Amodei Gracias a Antrophic, actualmente Dario Amodei posee un patrimonio de 3.700 millones de dólares, según la revista Forbes. Por otro lado, a principios de 2025 distintos inversores privados valoraron a su compañía en 61.500 millones de dólares y hoy en día, está asociada con Alphabet, la empresa matriz de Google, y Amazon.

