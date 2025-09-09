Transformó la industria farmacéutica y se convirtió en uno de los empresarios más ricos del continente: quién es Dilip Shanghvi

Con poco dinero pero mucha fe en su apuesta, logró crear un imperio valuado en miles de millones de dólares.

Con pocos recursos, el empresario logró crear uno de los imperios que más ingresos en millones genera anualmente.

Pocos convierten una visión en un imperio global , alcanzando millones desde orígenes humildes. La industria farmacéutica, motor de salud y riqueza, premia a quienes combinan estrategia con innovación. Algunos nombres transforman el acceso a medicamentos, dejando legados que salvan vidas y redefinen mercados.

Dilip Shanghvi , desde un pequeño negocio familiar en India, fundó Sun Pharmaceutical, una gigante global. Su enfoque estratégico lo convirtió en un ícono asiático. Hoy, su legado en medicamentos genéricos y adquisiciones audaces brilla, sostenido por un imperio colosal.

Nacido en 1955 en Gujarat, India, Dilip Shanghvi creció ayudando en el negocio de distribución de medicamentos de su padre en Kolkata. Con un título en Comercio de la Universidad de Calcuta, fundó Sun Pharmaceutical en 1983 con un préstamo de 200 dólares , generando millones al producir fármacos psiquiátricos.

Sun creció con una estrategia de adquisiciones, destacando la compra de Ranbaxy en 2014 por 4 mil millones de dólares , que convirtió a Sun en el mayor fabricante de genéricos de India. Shanghvi expandió la empresa a más de 100 países, con 40 plantas y un enfoque en medicamentos accesibles.

Pese a desafíos, como sanciones de la FDA en 2015, recuperó la confianza con liderazgo estable. Su apuesta por la investigación y mercados globales lo consolidó como multimillonario. En 2016, recibió el Padma Shri por su impacto en la salud y la economía india.

Miles de millones: el patrimonio de Dilip Shanghvi

El imperio de Shanghvi, valuado en 28.9 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes, se basa en su 54% en Sun Pharmaceutical, líder en genéricos con ingresos de 5.9 mil millones anuales. Sus millones provienen de un modelo que combina innovación y expansión global.

Además, posee un 66% en Sun Pharma Advanced Research y un 20% en Suzlon Energy, diversificando su riqueza. La adquisición de Concert Pharmaceuticals en 2023 por 576 millones fortaleció su presencia en EE.UU., mientras su enfoque en costos mantuvo márgenes altos.

Shanghvi mantiene un perfil bajo, es devoto de Shrinathji y prefiere la comida del sur de India. Sin buscar fama, dona millones a causas sociales. Con su hijo Aalok, su legado en Sun Pharma perdura, transformando la salud global.