Turismo futuro: ¿conviene comprar hoy las vacaciones 2021 y paquetes para viajar?

Estas cifras mantienen en vilo a los operadores de viajes que bajaron a cero sus números de facturación. Las fronteras están cerradas; se cancelaron los vuelos, los cruceros y el transporte de larga distancia; los hoteles no están operativos, los restaurantes apenas trabajando con delivery (a la espera de comenzar a ofrecer take away). La misma radiografía se observa en el resto de la cadena: guías de turismo, agencias de ventas mayoristas y minoristas, congresos y convenciones, viajes de estudio, servicios y actividades que operan con el rubro, museos, casas de venta de suvenires, entre tantos otros.