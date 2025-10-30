UCEMA celebró una noche récord en su Cena Anual por el Fondo de Becas







Con la asistencia de más de 750 invitados, UCEMA llevó a cabo una nueva edición de su Cena Anual de Recaudación en apoyo al Fondo de Becas de Grado, alcanzando una participación histórica que reafirma el compromiso de la comunidad con la educación de calidad y la igualdad de oportunidades.

Gracias a la generosidad de los asistentes y donantes, lo recaudado permitirá otorgar el equivalente a 90 becas al 50%, un aporte que representa nuevas oportunidades para jóvenes talentosos de todo el país.

El encuentro contó con la presencia de referentes del ámbito empresarial, político y periodístico, entre ellos Carlos Torrendel (Ministro de Educación), Hebe Casado (Vicegobernadora de Mendoza), Domingo Cavallo, Hernán Lombardi (Ministro de Desarrollo Económico del GCBA), Martín Tetaz y Alejandro Bongiovanni (Diputados nacionales), Hernán Lacunza, Rodrigo Funes de Rioja, Florencia Donovan, Santiago Bulat y Liliana Franco, entre otros.

UCEMA 5 “Esta noche no se trata solamente de cifras o metas, sino de personas: de los jóvenes talentosos que, gracias a la generosidad de todos ustedes, pueden acceder a una educación que cambiará sus vidas”, expresó el rector Edgardo Zablotsky, quien agregó: “Cuando un joven recibe una beca en UCEMA, no solo accede a una formación académica de excelencia; accede a la posibilidad de descubrir ese poder interior. Aprende que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer aquello que es justo, en elegir con propósito. Esa es la verdadera educación: la que no se limita a transmitir conocimientos, sino que enseña a orientar la vida hacia un sentido".

UCEMA 4 Durante la noche, tres líderes empresariales compartieron su testimonio sobre el compromiso de sus compañías con el Fondo de Becas UCEMA: Mauricio Canineo (CEO de Pirelli), María Inés del Gener (CEO de Deloitte) y Sebastián Sosa (Presidente de RE/MAX). Cada uno destacó cómo, desde su rol, buscan impulsar una educación que forme profesionales íntegros y generen impacto positivo en la sociedad.

El evento también tuvo un momento de gran emoción con las palabras de Matías Pierri, estudiante becado del último año de Ingeniería en Informática, quien compartió su experiencia personal: “Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que todo el esfuerzo que está haciendo vale la pena, que los riesgos que toma van a volverse anécdotas y que lo mejor siempre está por llegar.” y agregó “Si las personas que hicieron posible mi beca están acá, quiero decirles muchísimas gracias. Gracias al programa de becas estamos transformando nuestras vidas. Por eso quiero alentarlos a todos a contribuir al fondo y a seguir expandiendo nuevas oportunidades.”

UCEMA 3 Por su parte, Agustina Zimmermann, Directora de Desarrollo Institucional y Alumni, destacó: “Cada beca es una historia que cambia de rumbo. Detrás de cada donación hay un gesto de confianza en el futuro y en el poder transformador de la educación. Ver este auditorio lleno nos emociona y nos compromete aún más a seguir ampliando las oportunidades para que más jóvenes puedan cumplir sus sueños.” Más de la mitad de los estudiantes de grado de UCEMA hoy cuentan con algún tipo de beca, lo que refleja el compromiso sostenido de la universidad con la excelencia académica y la equidad en el acceso.

