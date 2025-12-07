¿Cómo quedan los haberes mínimos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Santa Fe a partir de diciembre 2025? + Seguir en









Diciembre marca el fin del 2025, pero también llega con una buena noticia para los jubilados y pensionados santafesinos.

Toda la información que necesitas para saber como serán los haberes del mes de diciembre. Freepik

En Santa Fe, la mayoría de los jubilados y pensionados depende de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el organismo que administra los aportes que realizan los trabajadores activos de la provincia. En los últimos días, la entidad confirmó nuevas actualizaciones en los haberes mínimos.

Para diciembre se definió un incremento en el haber mínimo, lo que a su vez modifica el monto que determina quiénes deben abonar el aporte solidario. Esta contribución alcanza a los beneficiarios cuyos ingresos superan tres jubilaciones mínimas de bolsillo, por lo que la actualización impacta directamente en ese grupo.

Las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe comunicaron que, para diciembre, el haber mínimo pasó a ser de $511.057. Con esta actualización también se modifica el importe a partir del cual se aplica el aporte solidario.

Tal como indica el artículo 2 de la Ley N° 14.283, solo deben realizar este aporte quienes perciben montos que superen el equivalente a tres jubilaciones mínimas. Con el nuevo valor vigente, el umbral queda establecido en $1.533.171 mensuales.