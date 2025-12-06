Horacio Marín, CEO de YPF: "Estamos avanzando para ser una empresa de clase mundial"

YPF fue reconocida como la compañía regional del año por el Energy Council en Londres.

“Seguimos trabajando para que YPF sea cada día más competitiva, más innovadora y un orgullo para todos los argentinos”, dijo Horacio Marín.

YPF volvió a destacarse en el escenario energético internacional. La compañía recibió el premio a “Regional Company of the Year” otorgado por el Energy Council , en el marco de la World Energy Capital Assembly (WECA) 2025 , uno de los encuentros globales más importantes de la industria, que se desarrolló en Londres.

El galardón fue recibido por Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, quien aseguró que este reconocimiento valida el proceso de transformación profunda que atraviesa la empresa desde la puesta en marcha del Plan 4x4 , orientado a duplicar la producción y modernizar toda la estructura operativa.

“Estoy muy contento por haber recibido este reconocimiento internacional que confirma que estamos avanzando con decisión para alcanzar el objetivo de convertirnos en una empresa de clase mundial” , afirmó Marín durante la ceremonia.

Y agregó: “Nada de esto sería posible sin el compromiso y la pasión de cada uno de los que hacemos YPF. Este premio es de todos ustedes”.

El Energy Council subrayó que la distinción a YPF se sustenta en una serie de resultados concretos alcanzados en los últimos 24 meses, un período marcado por una fuerte expansión operativa y una mejora sostenida en los indicadores de eficiencia. Entre los logros más relevantes se destaca que la compañía superó los 200.000 barriles diarios de producción propia de shale oil , lo que representa un crecimiento del 82% desde 2023. Este salto productivo consolidó el liderazgo de YPF en el desarrollo no convencional y reforzó su capacidad exportadora.

La organización internacional también resaltó que la empresa alcanzó niveles de eficiencia comparables con los de las principales operaciones no convencionales de Estados Unidos, un hito que fue posible gracias a mejoras en los tiempos de perforación, las técnicas de completación y la productividad por pozo. Estos avances, definidos como “competitivos a escala global”, se convirtieron en uno de los pilares del reconocimiento.

A su vez, el Energy Council valoró el progreso de dos proyectos estratégicos que marcan el futuro energético del país. Por un lado, Vaca Muerta Oil Sur, la nueva obra de infraestructura destinada a ampliar la evacuación de crudo hacia el Atlántico, un paso clave para sostener el crecimiento productivo y multiplicar las exportaciones. Por otro lado, Argentina LNG, el proyecto integral de producción y licuefacción de gas que permitirá al país ingresar definitivamente al mercado global del GNL con volúmenes competitivos y previsibles.

En conjunto, estos avances colocaron a YPF en el centro de la transformación energética argentina y justificaron su elección como compañía regional del año.

Horacio Marín, YPF y una visión de largo plazo

Durante su participación en WECA 2025, Marín insistió en que la empresa está transitando un proceso de transformación cultural y tecnológica que busca posicionar a YPF al nivel de las grandes petroleras globales.

“Seguimos trabajando para que YPF sea cada día más competitiva, más innovadora y un orgullo para todos los argentinos”, concluyó.

El reconocimiento en Londres se suma a otros premios y menciones recibidos durante el año por su desempeño operativo y su aporte al desarrollo energético de la región, consolidando al Plan 4x4 como una hoja de ruta que ya muestra resultados concretos.

Con una estrategia enfocada en eficiencia, exportaciones y expansión en Vaca Muerta, YPF busca acelerar su camino para convertirse en una empresa integrada de energía con presencia global.