Un contrato de millones: el exjugador que ganará tres veces más como analista en la TV que en toda su carrera

Logró ganar una fortuna durante su carrera como deportista, pero su salario en la TV lo cuadriplica.

El actual comentarista multiplicó en un año lo que consiguió durante toda su carrera.

Muchos creen que los millones que ganan los deportistas durante su carrera rara vez se multiplican cuando se retiran. Es normal que culminen su trayectoria y se sienten a disfrutar todo lo que ganaron o intenten potenciar su fortuna con negocios o inversiones.

Pero en este caso hay algo mucho más particular. Pat McAfee supo hacer delirar a los fanáticos con su desempeño dentro del campo de juego y encontró un nuevo rol que cambió su vida . No solo le permitirá superar cualquier ganancia obtenida en las canchas, sino que lo hará disfrutando en un ambiente donde es palabra autorizada.

Patrick Justin McAfee nació en Pensilvania el 2 de mayo de 1987. Durante su juventud asistió a Plum High School, donde practicó fútbol, voleibol y fútbol americano. Con lo que obtuvo de un juego de poker clandestino, tras pedirle u$s100 a un amigo, pudo financiar su viaje a Miami para participar en una competencia de pateadores.

Tony Gibson, coordinador de reclutamiento de West Virginia, se acercó a él y le ofreció una beca en la universidad. En su primer año ya se estableció como titular en el equipo y acertó 11 de 18 tiros de campo. En el draft de la NFL de 2009 fue seleccionado en la séptima ronda por los Indianapolis Colts.

Ese mismo año fue clave para llegar al Super Bowl XLIV. Tras ocho temporadas se retiró afirmando que era por una lesión en su rodilla y su tensa relación con el gerente general de la franquicia, Ryan Grigson. Si bien amagó con volver en 2020 para defender la camiseta de los Pittsburgh Steelers, equipo de su ciudad natal, finalmente se decantaron por contratar a un jugador con mayor actividad.

McAfee Righanred El hoy comentarista logró un acuerdo que multiplicó lo que consiguió como jugador. Righanred

Su etapa en la TV y el crecimiento de su patrimonio

Más allá de que demostraba un talento sin igual como pateador, su carisma le llegaba a la gente mucho más que su labor en el campo de juego. Probó suerte en los podcasts, generó una fuerte comunidad en distintas plataformas y su fiel audiencia llamó la atención de las grandes cadenas.

Esto lo llevó a tomar una de las decisiones más rentables de toda su carrera. Firmó un acuerdo con FanDuel por u$s120 millones por cuatro años, aunque debió rescindirlo ya que ESPN mejoró la oferta por u$s30 millones por temporada.

La señal deportiva también le entregaba acuerdos de licencia para sus shows, lo posicionaba como una de las caras principales para los eventos relacionados con el fútbol americano y otras apariciones.

Embed - Team USA Is Going To Win The World Cup

Negociación de un contrato millonario: el paquete de ESPN

Recientemente, The Athletic afirmó que la cadena deportiva tiene un nuevo acuerdo que ya está en manos del agente de McAfee. Se trata de un contrato de entre u$s60 millones y u$s65 millones por año, lo que lo convertirá en una de las figuras mejor pagadas en los medios deportivos de Estados Unidos.

Además, recibirá la licencia para llevar con total libertad su propio proyecto en la señal "The Pat McAfee Show", aunque los costos del programa correrán por su cuenta. El exjugador tendrá libertad creativa, pero los salarios de los colaboradores, miembros del equipo, productores, editores, personal de producción, gastos de viaje, decorados, honorarios legales, seguros y otros gastos operativos saldrán de su bolsillo.

La fortuna de Pat McAfee

Actualmente, distintos medios especializados estiman el patrimonio neto de Pat McAfee en u$s80 millones. Esto se debe a su participación actual en ESPN, sumada a su trayectoria en la NFL, cuyos contratos le permitieron ganar u$s15 millones tras ocho temporadas.

Sorpresivamente, su rol como comentarista de eventos deportivos y el nuevo acuerdo con la señal deportiva cuadriplican, en solo un año, todo lo que obtuvo como pateador. Si bien no todo quedará para él, resulta llamativo cómo, lejos de las canchas, el deportista encontró una forma más rentable de generar ganancias.