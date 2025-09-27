Un cuadro que te escucha: el invento que revolucionará la decoración de tu casa







Este nuevo dispositivo utiliza inteligencia artificial y tiene expectantes a millones de usuarios e inversores.

El invento que revolucionará la forma de decorar el hogar.

La Inteligencia Artificial avanza constantemente y nos sorprende al integrarse en aspectos cotidianos de nuestra vida: desde asistentes que entienden nuestra voz hasta sistemas que generan arte. Lo que hasta hace poco parecía de ciencia ficción hoy se vuelve accesible para millones de personas, y esa convergencia entre el arte digital y la IA está empezando a transformar nuestros espacios.

En ese contexto surge un dispositivo que combina diseño, tecnología y creatividad: un “cuadro que te escucha”, capaz de generar y cambiar imágenes por comandos de voz. Este invento promete cambiar la forma en que decoramos el hogar y darle un aire dinámico al arte en casa.

Crea arte a través de tu voz: qué es Fraimic Fraimic es un “lienzo inteligente” con pantalla de tinta electrónica en color (E Ink) que incorpora inteligencia artificial para transformar tus palabras en imágenes. Mediante lo que llaman “Voice-to-Vision”, el dispositivo permite que describas lo que querés ver (por ejemplo: “un bosque al amanecer con niebla”) y lo dibuja o lo adapta para exhibirse en su superficie.

El aparato no solo responde a comandos de voz, sino que también permite controlar y cargar obras o fotos desde el teléfono móvil o la computadora. Se puede cambiar la imagen mostrada, subir tus propias piezas de arte o usar plantillas prediseñadas, todo sin necesidad de reinstalar un marco o mover cuadros físicos.

Visualmente, Fraimic busca asemejarse a una pintura o ilustración sobre papel: tiene un acabado mate que imita la textura del lienzo, no genera luz (no hay retroiluminación), lo que evita el efecto “panel digital brillante” y ayuda a integrar mejor la pieza en cualquier ambiente. Además, funciona con batería: su consumo es mínimo porque solo usa energía cuando cambia la imagen, no mientras la obra está fija.

