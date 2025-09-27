De hacer covers en YouTube a formar parte de una banda que hace giras mundiales: quién es Luke Hemmings, la voz lider de 5 Seconds of Summer

Luke Hemmings es un reconocido artista que forma parte de la banda australiana 5 Seconds of Summer . No es el único que canta, pero es la voz líder del equipo. Lo sorprendente y conmovedor no es el éxito que lograron desde que el publico los conoció, sino el humilde inicio que tuvieron como grupo musical.

La banda es conocida por su música y energía familiar , ya que se trata de amigos de la escuela y no de un grupo formado al azar. Luke en particular es el que más contacto tiene con sus fans y el más abierto a dar autógrafos y abrazos en lugares de encuentro masivos.

Su nombre completo es Luke Robert Hemmings, es hijo de Liz y Andrew y tiene dos hermanos llamados Ben y Jack, quienes le enseñaron a tocar la guitarra y lo convencieron de asistir a clases profesionales. En un inicio Luke empezó a tocar en las calles y tiempo más tarde comenzó a subir reversiones de canciones famosas a su canal de YouTube "hemmo1996", entre ellas Just The Way You Are de Bruno Mars y She Will Be Love de Maroon 5.

Poco tiempo después se unió a dos compañeros de colegio llamados Calum Hood y Michael Clifford para formar la banda. Michael es quien contactaría a Ashton Irwin para completar el grupo. Desde un inicio llaman la atención de Sony, disquera con la que lanzan su primera canción Gotta Get Out.

Pero su principal salto se debe a la promoción que les dieron los integrantes de One directión, Louis Tomlinson y Niall Horan en su red social Twitter. También fueron los teloneros de varios conciertos en el tour mundial de la boyband, lo que logró llamar la atención de varios productores y aumentar su publico. A fines de 2013 pudieron firmar con Capital Records.

El primer sencillo que lanzan con esa firma es She Looks So Perfect, canción que se posiciona entre las más escuchadas dentro de los primeros dos días en más de 39 países.

Desde ese momento despegaron hacia la fama y éxito y cada álbum que sacan es esperado por sus fanáticos. El pasado 24 de septiembre lanzaron el sencillo "NOT OK" y anunciaron su próximo álbum "Everyone´s Star", que saldrá a la venta el 14 de noviembre del año en curso

5 Seconds of Summer Andy Deluca

Los mayores éxitos de 5SOS

En el perfil de Spotify de 5 Seconds Of Summer que registra 17,7 millones de oyentes mensuales, se muestran las 10 canciones más oídas y populares:

Teeth Youngblood She Looks So Perfect Ghost Of You Amnesia Easier Who Do You Love She´s Kinda Hot English Love Affair Lighter

La gran fortuna de Luke Hemmings

El cantante y guitarrista australiano Luke Hemmings tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares. Esta fortuna es fruto de su trabajo como artista y modelo por más de 10 años. Su talento y carisma lo supieron posicionar entre los cantantes más aclamados por el publico de los últimos años. Al igual que el resto del grupo, Hemmings sigue trabajando año tras año para presentar nueva música para sus fans.

Hemmings es un ejemplo de que es posible llegar al estrellato a pesar de tener inicios humildes. Él mismo declaró en varias ocasiones que los inicios de la banda lo fueron, ya que el vivía en una pequeña casa en el medio de la nada. Hoy, está casado con la cantante Sierra Deaton, espera un hijo y vive en Hollywood Hills, una de las zonas más lujosas de Los Angeles, California.